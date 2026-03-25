У Луцьку зміни у владі: мер пішов у відставку

Денис Молотов
Луцьку зміни у владі: мер пішов у відставку
Фото: Луцька міська рада / 25.03.2026

У Луцьку міський голова Ігор Поліщук та секретар міської ради Юрій Безпятко достроково склали свої повноваження за власним бажанням. Про це повідомила Луцька міська рада в середу, 25 березня.

☝️ Відповідні рішення були ухвалені 25 березня під час засідання ради. Рішення прийнято відповідно до норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Паралельно депутати визначили нового секретаря міськради. На цю посаду обрали Катерину Шкльоду.

📊 Її кандидатуру підтримав 31 депутат за результатами таємного голосування. Згідно з процедурою, вона виконуватиме обов’язки голови Луцької громади.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області затримали міського голову однієї з громад за підозрою у хабарництві. За даними ЗМІ, йшлося про мера міста Галич Олега Кантора. Повідомлялося, що сума неправомірної вигоди перевищувала 230 тисяч гривень. Після затримання, за інформацією медіа, чиновнику стало зле і його госпіталізували до реанімації.

Також повідомлялось, що син міського голови одного з міст Черкаської області незаконно отримав групу інвалідності та статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
