Жителям Сіверськодонецької громади відшкодовують частину внеску за програмою «єОселя»

Жителям Сіверськодонецької громади, які беруть участь у державній іпотечній програмі «єОселя», відшкодовують частину іпотечного внеску. Про це офіційно повідомили представники міської військової адміністрації Луганської області.

Місцева влада прагне допомогти своїм землякам розв’язати критичне житлове питання в евакуації. Нова ініціатива значно знижує фінансове навантаження на родини, які планують придбати власну нерухомість за іпотечними програмами.

Діюча міська цільова програма безпосередньо передбачає часткове відшкодування першого внеску у розмірі 50 відсотків, але встановлює ліміт не більше 250 000 грн на одну родину. Розподіл коштів відбувається з місцевого бюджету.

🔹Географія купівлі нерухомості та цільова аудиторія

Важливою перевагою цього механізму є відсутність жорстких територіальних обмежень для вибору майбутнього житла, що дає переселенцям повну свободу дій.

Компенсація офіційно доступна для придбання житла у будь-якому регіоні України, що повністю відповідає базовим умовам державної програми «єОселя». Громадяни можуть самостійно обирати населений пункт для постійного проживання.

Ця соціальна програма першочергово орієнтована на внутрішньо переміщених осіб – жителів Сіверськодонецької громади, які втратили свої домівки внаслідок бойових дій та тимчасової окупації рідного міста.

🔹Інформаційні ресурси та номери консультаційних ліній

Для оформлення фінансової допомоги та перевірки відповідності критеріям розроблені спеціальні цифрові платформи та забезпечено супровід фахівців.

Детальніше з усіма правилами подачі заявок можна ознайомитися на офіційному інформаційному порталі за 👉 адресою: у профільному розділі «Шукаю житло». Там розміщено покрокові інструкції.

☎️Також для отримання індивідуальних консультацій, роз’яснень щодо переліку документів та умов взаємодії з банками-партнерами громадяни можуть звертатися за телефонами:

099 781 05 41 або 095 220 50 79.

📌 Також нагадаємо, що майже пів мільйона гривень виплачено Сіверськодонецькою МВА військовослужбовцям громади.