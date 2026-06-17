Підсумки саміту G7: у спільній заяві оголошено про військову допомогу Україні

Лідери країн «Групи семи» домовилися збільшити постачання Україні систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, далекобійної зброї, та також заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на їх виробництво безпосередньо в Україні. Про цей йдеться у спільній заяві лідерів G7, яка була оприлюднена у середу, 17 червня.

У великій офіційній заяві лідери G7 підтвердили свою непохитну солідарність з українським народом. Цей крок став відповіддю на тлі систематичних російських ударів по критичній інфраструктурі та об’єктах культурної спадщини.

Партнери високо оцінили стійкість України та успіхи Сил оборони на полі бою протягом останніх місяців, окремо відзначивши появу нового імпульсу на фронті.

Пріоритети військово-технічної допомоги та ліцензування озброєння

Країни «Великої сімки» прагнуть максимально прискорити процеси забезпечення українського війська сучасними зразками озброєння. Це має зміцнити стратегічну перевагу на лінії зіткнення.

Військовий аспект ухваленого лідерами документа передбачає:

суттєве збільшення постачання сучасних ефективних засобів протиповітряної оборони;

передачу додаткових зенітних систем та дефіцитних ракет-перехоплювачів до них;

розширення поставок бойових засобів дальнього радіуса дії для ударів по тилах ворога;

готовність розглянути можливість надання Україні відповідних офіційних ліцензій на виробництво.

📢 «З метою підтримки та прискорення цього нового імпульсу ми домовляємося збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також засобів дальнього радіуса дії. Ми також готові розглянути можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні», – йдеться у заяві.

Енергетична стійкість та посилення економічного тиску на рф

Окрім суто військового треку, лідери провідних демократій світу погодили комплекс економічних та інфраструктурних запобіжників. Вони мають мінімізувати спроможності кремля продовжувати ведення агресивної війни.

Ключові цивільні та санкційні рішення лідерів G7:

надання повної фінансової та технічної підтримки для зміцнення енергетичної стійкості України перед наступною зимою;

зобов’язання суттєво посилити тиск на російську воєнну економіку найближчим часом;

розширення пакетів обмежувальних санкцій проти нафтового та газового секторів рф.

Нагадаємо, раніше провідні світові ЗМІ вже повідомляли, що лідери G7 домовилися посилити тиск на росію. Головною метою нових жорстких санкцій на експорт нафти і газу є прагнення повністю перекрити фінансування війни проти України.

👉 Також нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 75 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС.