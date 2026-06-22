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Повідомлено про підозру ексочільниці залізничної станції на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Повідомлено про підозру ексочільниці залізничної станції на Луганщині
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

СБУ заочно повідомила про підозру ексочільниці станції на Луганщині, яка налагоджувала залізничну логістику для окупантів. Про це заявила пресслужба СБУ в Луганській області, оприлюднивши деталі викриття чергової агентурної мережі впливу загарбників.

Підозру в пособництві загарбникам заочно отримала колишня посадовиця «Укрзалізниці», яка активно допомагає ворогу будувати нові логістичні маршрути на тимчасово окупованій Луганщині. Протиправна діяльність фігурантки безпосередньо впливала на боєздатність передових підрозділів російських армійських корпусів.

За даними слідства, навесні 2022 року керівниця станції «Кіндрашівська-Нова» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Вона прийняла пропозицію загарбників та була перепризначена керівницею тієї ж станції у незаконному утворенні «дуп лнр “Луганська залізниця”».

Використання транспортного вузла для потреб окупаційної армії
Повідомлено про підозру ексочільниці залізничної станції на Луганщині 01
Служба безпеки України

Залізнична інфраструктура на загарбаних територіях Сходу України розглядається командуванням Збройних сил російської федерації як ключовий елемент забезпечення угруповань.

Цей транспортний об’єкт активно використовується ворогом як великий транзитний вузол для оперативної передислокації важкої військової техніки та особового складу. Також через станцію здійснюється регулярне постачання пального та нафтопродуктів із рф для щоденних потреб окупаційної армії.

Крім того, залізничні колії об’єкта загарбники застосовують для масштабного вивезення викраденого українського зерна та дефіцитного металопрокату.

Перебуваючи на своїй фейковій посаді, фігурантка особисто забезпечувала безперебійне функціонування станції та рух потягів в інтересах країни-агресора.

⚖️Кримінальна кваліфікація та правоохоронні органи розслідування

Слідчі органи зібрали беззаперечні докази добровільної участі жінки в управлінні транспортними процесами на користь ворожих військових підрозділів.

Наразі дії зловмисниці офіційно кваліфіковано за першою частиною статті 111-2 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за пособництво державі-агресору. Санкція цієї статті передбачає суворе покарання — до 12 років позбавлення волі з обов’язковою конфіскацією майна.

Комплексні оперативні та слідчі заходи проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях разом з УСБУ в Івано-Франківській області. Розслідування триває за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що СБУ заочно повідомила про підозру псевдополіцейським та юристам-колаборантам, які працюють у репресивних органах рф на Луганщині.

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