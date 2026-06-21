Майже пів мільйона гривень виплачено Сіверськодонецькою МВА військовослужбовцям громади. Про це офіційно повідомили представники місцевої військової адміністрації Луганської області, звітуючи про виконання фінансових зобов’язань перед українськими захисниками.

Місцева влада продовжує виконувати всі затверджені соціальні програми, спрямовані на посилення матеріальної стабільності земляків, які перебувають у лавах Збройних Сил України. Ця цільова підтримка є частиною системної роботи місцевої влади.

📊 Загалом гроші отримали ще 20 військових громади на загальну суму 460 000 грн. Нарахування коштів відбулося за кількома різними категоріями, залежно від поточного статусу та потреб військовослужбовців.

Розподіл фінансової допомоги

Бюджетні асигнування були розподілені серед захисників, які виконують завдання у зоні бойових дій або проходять відновлення після отриманих ушкоджень.

🔹 Серед них виплати одержали двоє мобілізованих або осіб, які добровільно пішли служити до Сил оборони України, на загальну суму 100 000 грн.

🔹 Трьом військовослужбовцям у період перебування у черговій відпустці було сукупно виплачено 60 000 грн.

🔹 Крім того, окремо 13 Захисникам і Захисницям було спільно надано 260 000 грн.

🔹 Також двоє оборонців, які раніше зазнали поранень і наразі продовжують свою безпосередню військову службу, одержали 40 000 грн.

Умови програми та номери довідкових ліній

Усі зазначені виплати проведено у межах Комплексної програми підтримки громадою Захисників та Захисниць України та членів їхніх сімей. Програма діє на постійній основі.

☎️ Для отримання детальних роз’яснень щодо процедури подачі заяв, переліку документів для мобілізованих та поранених діють телефони для довідок:

097 847 14 13, а також 050 860 43 18.

👉 Також нагадаємо, що Ще 36 жителям Сіверськодонецької громади призначено грошову допомогу на лікування.