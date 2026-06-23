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У Нікополі ворог застосував тактику подвійного удару по рятувальниках

Денис Молотов
Денис Молотов
У Нікополі ворог застосував тактику подвійного удару по рятувальниках
Фото: наслідки російських ударів по Дніпропетровщині / ДСНС України / 23.06.2026

У Нікополі на Дніпропетровщині російські війська знову вдалися до підступної тактики подвійного удару — вдруге атакували рятувальників, які працювали на місці попереднього обстрілу та ліквідовували його наслідки. Про це офіційно повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Окупанти продовжують цілеспрямовано порушувати міжнародні гуманітарні конвенції, здійснюючи повторні обстріли цивільних локацій безпосередньо в момент роботи екстрених служб. Такий алгоритм дій спрямований на максимальне збільшення кількості жертв серед особового складу відомства.

Усі оперативні підрозділи під час оголошення повітряних тривог змушені працювати в умовах екстремального ризику для життя, захищаючи майно громадян від вогню.

Повторний вогонь під час ліквідації пожежі в житловому будинку

Рятувальники прибули на виклик відразу після першої хвилі ворожих влучань для локалізації джерел займання та недопущення перекидання вогню на сусідні будівлі.

📢 «Після атаки на житловий сектор міста вогнеборці ДСНС гасили пожежу в приватному будинку. Саме під час виконання своєї роботи вони знову опинилися під ворожим вогнем. На щастя, особовий склад не постраждав», – йдеться у повідомленні пресцентру рятувальної служби.

Пошкодження спецтранспорту та документування воєнних злочинів

Наслідком повторної атаки стала не лише загроза життю людей, а й чергові втрати матеріально-технічної бази місцевого гарнізону.

У ДСНС окремо зазначили, що внаслідок цієї прицільної атаки зазнала значних пошкоджень пожежна автоцистерна. Осколками посічено корпус та пошкоджено спеціальне обладнання.

Нікополь та прилеглі громади залишаються під постійним артилерійським та дроновим вогнем окупантів з протилежного берега Дніпра.

👉 Також нагадаємо, що безпілотники рф у передмісті Харкова атакували поштовий термінал. Після першого удару, коли на місце прибули підрозділи ДСНС, росіяни завдали повторних ударів БпЛА.

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