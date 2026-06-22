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Найпоширеніші запитання пацієнтів перед пластикою носа та відповіді на них

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Найпоширеніші запитання пацієнтів перед пластикою носа та відповіді на них
Ілюстративне фото

Перед операцією запитань завжди багато. І це добре — значить, людина підходить до рішення не імпульсивно. Нижче зібрано те, про що запитують найчастіше.

Підготовка та очікування

Із якого віку можна робити операцію?

Хірурги проводять ринопластику після того, як завершується ріст кісток, а це зазвичай 18 років, хоча у жінок скелет стабілізується раніше, у чоловіків — пізніше. Якщо є медичні показання, лікар може прийняти інше рішення, але лише після особистого огляду.

Як проходить консультація?

Лікар дивиться на будову носа, товщину шкіри, стан хрящів. Потім розпитує про побажання, робить фото, іноді — комп’ютерне моделювання. Головне тут — не мовчати. Чим точніше ви описуєте, що хочете змінити, тим точніше хірург спланує операцію.

Яке знеболення використовують?

Загальний наркоз. Пацієнт спить — пластика носа проходить повністю без свідомості. Місцева анестезія при такому втручанні зазвичай не застосовується.

Скільки триває операція?

Від години до трьох. Якщо коригують лише кінчик, менше. Якщо змінюють перегородку, спинку і крила одночасно — довше. Після цього пацієнт залишається під наглядом ще кілька годин.

Відновлення та результати

Яким є відновлення?

Перші дні — некомфортно. Набряк, закладеність носа, відчуття тиску — все це є і нікуди не дінеться одразу. Але сильного болю після пластики носа зазвичай немає: лікар призначає знеболювальні. Шина залишається на носі до десяти днів, і коли її знімають — ніс уже інший, хоча набряк ще є.

Коли видно кінцевий результат?

Через місяць спаде близько 70% набряку. Повна форма формується за 6-12 місяців, шкіра поступово підтягується до нових контурів. Пришвидшити цей процес неможливо.

Що потрібно знати про реабілітацію?

Спорт, нахили, лазня, гаряча вода — табу. Окуляри не носять місяць-два, бо оправа тисне на переніссі і може деформувати форму, що ще не зафіксувалася. Сонце і солярій виключені на кілька місяців. Це фактори, що впливають на кінцевий результат.

Найпоширеніші запитання пацієнтів перед пластикою носа та відповіді на них
Ілюстративне фото

Ризики та особливі випадки

Які є ризики?

Ризики є завжди. Набряк, синці, тимчасова асиметрія — норма, яка з часом минає. Серйозні ускладнення трапляються рідко і можуть бути пов’язані з індивідуальними особливостями організму, супутніми захворюваннями або недотриманням рекомендацій лікаря.

Чи можна повторити операцію?

Можна. Повторна ринопластика — не виняток, а поширена практика. Але не раніше ніж через рік: тканини мають повністю відновитися, а форма — стабілізуватися.

Коли є медичні показання?

Перегородка викривлена — дихати важко. Це вже не естетика, а функція. Пластику носа в таких випадках планують разом отоларинголог і пластичний хірург, і операція може допомогти одночасно покращити функцію дихання та естетичний вигляд носа.

Клініка Мед Сіті проводить пластичні операції з увагою до кожного пацієнта. Хірурги клініки мають підтверджену кваліфікацію і працюють за сучасними протоколами безпеки.

*Перед проведенням операції необхідна консультація лікаря. Існують протипоказання.

*ТОВ «МЕД СІТІ». Медична практика здійснюється на підставі ліцензії МОЗ України №602 від 17.09.2015.

 

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