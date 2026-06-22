Новоайдарська громада спрямувала ще 170 тисяч гривень на допомогу військовим та їхнім родинам. Про це офіційно повідомили представники військової адміністрації Луганської області, звітуючи про хід реалізації заходів місцевого соціального забезпечення у понеділок, 22 червня.

Місцева влада продовжує системно виконувати фінансові зобов’язання перед своїми земляками, які захищають суверенітет України або зазнали ушкоджень під час бойових дій. Грошові нарахування дозволяють підтримати вразливі категорії сімей ветеранів.

💶 Цього разу гроші отримали 13 військовослужбовців, три особи з інвалідністю внаслідок війни та дитина загиблого оборонця.

Затверджена програма та загальна статистика фінансування

Виділення бюджетних асигнувань має довгостроковий плановий характер і здійснюється через чітко визначений правовий механізм селищної ради.

Ці виплати призначено відповідно до Комплексної програми соціальної підтримки учасників бойових дій та членів їхніх сімей Новоайдарської селищної територіальної громади на 2026-2027 рр.

Загалом від початку року відповідну фінансову допомогу вже одержали 104 військовослужбовці та члени їхніх сімей, а загальна сума спрямованих коштів склала 1 040 000 гривень.

Подачі нових заяв та контакти гарячої лінії

Для оформлення матеріальної підтримки ветерани та родичі полеглих воїнів мають право звернутися із відповідним клопотанням до уповноважених органів.

Прийом документів від нових заявників триває. Офіційні заяви приймаються до 1 грудня 2026 року.

☎️ Отримати додаткові деталі громадяни можуть за телефоном гарячої лінії:

095 879 13 55

👉 Також нагадаємо, що жителям Сіверськодонецької громади, які беруть участь у державній іпотечній програмі «єОселя», відшкодовують частину іпотечного внеску.