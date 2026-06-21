Польський ексдепутат повернув нагороду на знак солідарності з Україною

Колишній депутат польського парламенту Пйотр Фоглер повернув президенту Польщі свій «Золотий Хрест Заслуги» на знак солідарності з Україною у політичній суперечці. Про це він офіційно повідомив на своїй особистій сторінці у соціальній мережі Facebook.

Дипломатична криза навколо державних нагород та історичної пам’яті між Києвом та Варшавою вийшла за межі українського політикуму. До масштабного нагородного демаршу почали відкрито долучатися і відомі польські політичні діячі.

Фоглер публічно назвав абсолютно безглуздим скандальне рішення Кароля Навроцького позбавити шостого президента України В.О. Зеленського найвищої нагороди — «Ордена білого орла». Свій крок колишній парламентар вважає питанням збереження європейських цінностей.

Жорсткі оцінки дій Кароля Навроцького та наслідки розколу

Польський експолітик не стримував емоцій у характеристиці дій нинішнього очільника своєї держави. Він вважає, що подібні кроки руйнують стратегічне партнерство між двома сусідніми країнами.

Він також назвав Навроцького не президентом, а повним непорозумінням, а його останні дії щодо українського лідера — справжнім кошмаром. На думку Фоглера, такі політичні рішення підривають єдність європейського континенту перед спільними загрозами.

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Хронологія відмов від державних відзнак Польщі

Цей крок доповнив цілу серію синхронних відмов від нагород, яка розпочалася після безпрецедентного рішення польської сторони щодо офіційного Києва. Напруження у відносинах країн продовжує стрімко зростати.

Нагадаємо, у суботу шостий президент України В.О. Зеленський офіційно відправив «Новою поштою» орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому, який раніше ухвалив рішення позбавити українського лідера цієї нагороди.

Після цього кроку глава МЗС України Андрій Сибіга, очільник Офісу президента Кирило Буданов та посол Василь Боднар оголосили про повернення своїх відзнак. Згодом до демаршу долучилися й колишні президенти країни — Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, які також офіційно відмовилися від польських орденів на знак солідарності.