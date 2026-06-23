Україна вважає, що їй вдалося заручитися підтримкою адміністрації президента США Дональда Трампа у зусиллях, спрямованих на змушення росії до повернення за стіл переговорів. Про це у вівторок, 23 червня, повідомило англомовне видання The Kyiv Independent.

Двостороння комунікація між Києвом та керівництвом Білого дому набуває дедалі більш прагматичного та рішучого характеру. Офіційні особи обох держав фокусуються на розробці дієвих механізмів, здатних створити для кремля критичні умови військово-економічного дискомфорту.

Посилаючись на анонімного українського посадовця, джерело зазначає, що у приватній розмові Трамп особисто порадив шостому президенту України В.О. Зеленському діяти «сміливіше» стосовно росії. За словами цього ж посадовця, Трамп висловив глибоке переконання, що президент росії володимир путін не піддасться без значного фінансового та військового тиску.

📢 «Трамп каже, що насправді не вірить, ніби путін щось зробить без тиску», – буквально додав поінформований український посадовець.

Стратегія миру завдяки силі та зміна сприйняття війни у Вашингтоні

Американська сторона продовжує декларувати відданість своїм класичним геополітичним концепціям стримування агресивних авторитарних режимів.

Хоча офіційні представники США наразі утрималися від публічного підтвердження того, чи прямо Трамп схвалює можливі удари України по російській території, вони підкреслили віру президента в домінування сили як ключового фактору. На переконання Вашингтона, лише сильна позиція жертви агресії здатна зупинити подальшу експансію рф.

📢 «Президент вірить у мир завдяки силі», – чітко сказав один з високопоставлених американських посадовців, коментуючи поточні безпекові консультації.

Українська сторона повністю впевнена, що останні успіхи наших військ у бойових діях значно вплинули на особисту позицію Трампа. Ці події переконали його в тому, що Київ перебуває у значно вигіднішій ситуації порівняно з початком року.

Підсумки саміту «Великої сімки» та реакція кремлівського керівництва

Ухвалені лідерами західного світу колективні рішення демонструють поступову синхронізацію поглядів американської та європейської дипломатії.

Це відображено і в підсумкових заявах нещодавнього саміту, де президент США разом з іншими лідерами країн «Великої сімки» підписав спільну резолюцію. У цьому важливому документі йдеться про непохитну підтримку України. А також про готовність обговорювати можливість надання Києву ліцензій на виробництво сучасного озброєння.

Також президент Франції Еммануель Макрон окремо звернув увагу на кардинальну зміну ставлення Трампа до війни росії проти України після саміту G7.

У свою чергу кремль уже офіційно заявив про своє глибоке невдоволення тим, що європейські лідери під час зустрічі G7 нібито повністю “накачали” Трампа ідеями, які там вважають шкідливими для своїх геополітичних інтересів.