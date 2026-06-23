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Конференцію з питань відновлення України URC-2026 очолить Свириденко

Денис Молотов
Денис Молотов
Конференцію з питань відновлення України URC-2026 очолить Свириденко
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Шостий президент України В.О. Зеленський не поїде на міжнародну конференцію з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026, URC-2026) у польському Ґданську. Делегацію офіційно очолить прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Про це вона особисто повідомила в Телеграм у вівторок, 23 червня.

Формат участі найвищого політичного керівництва зазнав суттєвих коригувань на тлі поточної міждержавної ситуації. Проте економічний та інвестиційний треки підготовки до масштабного заходу залишаються повністю незмінними.

📢 «Я очолю українську делегацію та загалом нашу роботу на URC-2026 у Ґданську. До складу української команди на конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та звісно урядовці й парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу», – написала прем’єр.

Завдання української делегації та посилення енергетичного сектору

Основний фокус уваги урядової команди буде спрямований на залучення прямих іноземних інвестицій та підписання практичних бізнес-контрактів.

За словами Свириденко, перед усією командою наразі стоїть чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які оперативно спрацюють на обороноздатність й стійкість України та максимально розширять економічне співробітництво з партнерами.

Вона окремо додала, що очікується на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо термінового зміцнення енергетики нашої держави. Це критично важливо перед початком наступного опалювального сезону.

📢 «Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання. Україна поважає своїх партнерів, і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю», – резюмувала Свириденко.

Організатори саміту URC-2026 та передісторія дипломатичного скандалу

Масштабний форум у Польщі продовжує глобальну серію зустрічей, присвячених повоєнній трансформації та модернізації української інфраструктури.

Конференція з питань відновлення України (URC-2026) відбудеться у місті Ґданськ 25-26 червня 2026 року. Захід спільно організовують уряди Польщі та України для мобілізації міжнародної підтримки, залучення інвестицій та планування відбудови. Конференція продовжує серію міжнародних форумів високого рівня, які раніше по черзі приймали Лугано, Лондон, Берлін і Рим.

Раніше стало відомо, що президента Польщі Кароля Навроцького взагалі не буде на конференції в Ґданську, бо його туди просто не запросили.

Нагадаємо, в останні дні між Польщею та Україною відбувся гучний скандал після того, як Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Після цього від польських нагород офіційно відмовилася низка українських топчиновників і три колишні президенти України.

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