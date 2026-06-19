ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Переговори США та Ірану у Швейцарії скасовано

Денис Молотов
Денис Молотов
Переговори США та Ірану у Швейцарії скасовано
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Переговори, які планувалося провести 19 червня між США та Іраном на курорті Бургеншток у Швейцарії, не відбудуться. Про це у п’ятницю, 19 червня, повідомляє міжнародне агентство Reuters із посиланням на швейцарське МЗС.

Раптове скасування першої зустрічі свідчить про наявність глибоких розбіжностей між сторонами щодо технічних аспектів реалізації мирного плану. Організатори змушені оперативно переглядати графік консультацій.

Зустріч, крім безпосередніх представників Вашингтона та Тегерана, мала включати посередників з Пакистану та Катару. На порядку денному стояло обговорення реалізації Меморандуму про взаєморозуміння, раніше підписаного двома сторонами.

Позиція Білого дому та реакція міжнародних мас-медіа

Як зазначили у швейцарському зовнішньополітичному відомстві, вони готові й надалі сприяти переговорам. Попри скасування зустрічі, підготовчі роботи в Бургенштоку – тривають.

Тим часом у Білому домі офіційно пояснили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс повністю скасував заплановану поїздку до Швейцарії 19 червня.

Позиція американської адміністрації щодо перенесення переговорного процесу:
  • плани майбутніх технічних переговорів з Іраном наразі ще не узгоджені остаточно між відомствами. Попри це, американська урядова делегація повністю готова вирушити у дорогу за першої ж нагоди;
  • організація прямих чи опосередкованих зустрічей з Іраном завжди супроводжувалася значними труднощами. Дипломатичні контакти з Тегераном регулярно приносять несподівані політичні сюрпризи для посередників.

📢 «Як і говорив віцепрезидент, плани майбутніх технічних переговорів ще не узгоджені остаточно, але американська делегація готова вирушити за першої ж нагоди», – пояснили в американській адміністрації.

Британське видання The Guardian зазначає, що рішення про скасування стало повною несподіванкою для багатьох залучених сторін. Співробітники Білого дому, які займаються підготовкою заходу, офіційні особи та представники преси вже перебували у Швейцарії в очікуванні наміченої зустрічі. Вони дізналися про скасування безпосередньо на місці.

Ультиматум Тегерана та умови мирного меморандуму

Головною причиною демаршу стала жорстка позиція іранського політичного керівництва. Напередодні оголошення про скасування переговорів іранське державне агентство Tasnim поширило офіційну заяву Тегерана. У ньому чітко наголошувалося, що Іран категорично вимагає виконання пунктів угоди з боку США до початку наступного етапу обговорень.

Нагадаємо передісторію підписання та ключові параметри мирного плану:
  • 18 червня — президент Дональд Трамп особисто підписав меморандум про взаєморозуміння з Іраном у Франції під час саміту G7;
  • з боку Ірану документ було офіційно затверджено новим президентом Мазудом Пезешкіаном;

Спочатку планувалося провести велику офіційну церемонію підписання меморандуму 19 червня у Швейцарії;

  • підписана угода передбачає стабільне 60-денне перемир’я між двома країнами для продовження детальних переговорів;
  • під час цього періоду Іран зобов’язується повністю відновити цивільне судноплавство через Ормузьку протоку;
  • Сполучені Штати зі свого боку мають повністю зняти морську блокаду всіх іранських портів.

Наразі Центральне командування США (CENTCOM) вже офіційно повідомило про припинення цієї морської блокади. Подальший розвиток ситуації залежатиме від узгодження нових дат технічних зустрічей.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна знищила понад 30% потужностей російських НПЗ та спричинила паливний колапс у тилу ворога – Генштаб

ВІЙНА

Генштаб підтвердив ураження танкера “тіньового флоту” і логістичних вузлів ворога біля Криму

ВІЙНА

Підсумки саміту G7: у спільній заяві оголошено про військову допомогу Україні

ВАЖЛИВО

Нідерланди затвердили допомогу Україні на суму 500 мільйонів євро

ВАЖЛИВО

Нові контракти, терміни служби, виплати та автоматичні переведення у війську – як в Україні трансформують Сили оборони

ПОДІЇ

Фейк: Пам’ятнику Булгакову, який демонтували у Києві, «відпиляли голову» 

СТОПФЕЙК

Трамп вважає, що росія повинна якнайшвидше погодитися на угоду

ВАЖЛИВО

Генштаб підтвердив ураження Московського НПЗ, нафтобази, залізничного мосту через Північно-Кримський канал і не тільки

ВІЙНА

Метрополітен та КМДА пояснили українцям, чи можна під час тривог приносити матраци й намети у підземку

ПОДІЇ

Після угоди США та Ірану в Лівані зменшились бої, але ситуація залишається напруженою

ПОДІЇ

Підсанкційні танкери почала змінювати маршрути в обхід Ла-Маншу

ПОЛІТИКА

Ракетний удар по столиці: Повітряні Сили звернулись до українців

ВАЖЛИВО

Нові виплати до 170 тисяч, “мотиваційні контракти” та правила демобілізації військових – що передбачає нова постанова уряду

ПОДІЇ

Відеофейк: «В Одесі відсвяткували День Росії із триколорами» 

СТОПФЕЙК

Аварія B-52: катастрофа під час польоту стратегічної авіації США

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип