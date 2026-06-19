Переговори США та Ірану у Швейцарії скасовано

Переговори, які планувалося провести 19 червня між США та Іраном на курорті Бургеншток у Швейцарії, не відбудуться. Про це у п’ятницю, 19 червня, повідомляє міжнародне агентство Reuters із посиланням на швейцарське МЗС.

Раптове скасування першої зустрічі свідчить про наявність глибоких розбіжностей між сторонами щодо технічних аспектів реалізації мирного плану. Організатори змушені оперативно переглядати графік консультацій.

Зустріч, крім безпосередніх представників Вашингтона та Тегерана, мала включати посередників з Пакистану та Катару. На порядку денному стояло обговорення реалізації Меморандуму про взаєморозуміння, раніше підписаного двома сторонами.

Позиція Білого дому та реакція міжнародних мас-медіа

Як зазначили у швейцарському зовнішньополітичному відомстві, вони готові й надалі сприяти переговорам. Попри скасування зустрічі, підготовчі роботи в Бургенштоку – тривають.

Тим часом у Білому домі офіційно пояснили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс повністю скасував заплановану поїздку до Швейцарії 19 червня.

Позиція американської адміністрації щодо перенесення переговорного процесу:

плани майбутніх технічних переговорів з Іраном наразі ще не узгоджені остаточно між відомствами. Попри це, американська урядова делегація повністю готова вирушити у дорогу за першої ж нагоди;

організація прямих чи опосередкованих зустрічей з Іраном завжди супроводжувалася значними труднощами. Дипломатичні контакти з Тегераном регулярно приносять несподівані політичні сюрпризи для посередників.

📢 «Як і говорив віцепрезидент, плани майбутніх технічних переговорів ще не узгоджені остаточно, але американська делегація готова вирушити за першої ж нагоди», – пояснили в американській адміністрації.

Британське видання The Guardian зазначає, що рішення про скасування стало повною несподіванкою для багатьох залучених сторін. Співробітники Білого дому, які займаються підготовкою заходу, офіційні особи та представники преси вже перебували у Швейцарії в очікуванні наміченої зустрічі. Вони дізналися про скасування безпосередньо на місці.

Ультиматум Тегерана та умови мирного меморандуму

Головною причиною демаршу стала жорстка позиція іранського політичного керівництва. Напередодні оголошення про скасування переговорів іранське державне агентство Tasnim поширило офіційну заяву Тегерана. У ньому чітко наголошувалося, що Іран категорично вимагає виконання пунктів угоди з боку США до початку наступного етапу обговорень.

Нагадаємо передісторію підписання та ключові параметри мирного плану:

18 червня — президент Дональд Трамп особисто підписав меморандум про взаєморозуміння з Іраном у Франції під час саміту G7;

— президент Дональд Трамп особисто підписав меморандум про взаєморозуміння з Іраном у Франції під час саміту G7; з боку Ірану документ було офіційно затверджено новим президентом Мазудом Пезешкіаном;

Спочатку планувалося провести велику офіційну церемонію підписання меморандуму 19 червня у Швейцарії;

підписана угода передбачає стабільне 60-денне перемир’я між двома країнами для продовження детальних переговорів;

під час цього періоду Іран зобов’язується повністю відновити цивільне судноплавство через Ормузьку протоку;

Сполучені Штати зі свого боку мають повністю зняти морську блокаду всіх іранських портів.

Наразі Центральне командування США (CENTCOM) вже офіційно повідомило про припинення цієї морської блокади. Подальший розвиток ситуації залежатиме від узгодження нових дат технічних зустрічей.