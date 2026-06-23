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Оприлюдннено обсяги вкраденого росіянами зерна через порт Маріуполя

Денис Молотов
Денис Молотов
Оприлюдннено обсяги вкраденого росіянами зерна через порт Маріуполя
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

російські окупанти з порту тимчасово окупованого ними Маріуполя у 2026 році вивезли майже 90 тисяч тонн української пшениці. Про це офіційно повідомила Маріупольська міська рада у своєму Telegram-каналі, посилаючись на внутрішні дані російського окупаційного управління «россільгоспнагляду».

Країна-агресор продовжує масштабне розкрадання сільськогосподарських ресурсів на загарбаних територіях Півдня та Сходу України. Викрадена продукція незаконно маркується та відправляється міжнародними логістичними маршрутами для фінансування подальших воєнних дій.

Згідно з детальною інформацією, з початку 2026 року з Маріупольського порту на 12 теплоходах було сумарно вивезено 88,8 тисячі тонн пшениці.

Масштабна інтеграція порту та геополітичні плани кремля

Окупаційна російська адміністрація розглядає захоплений приазовський логістичний вузол як стратегічний елемент єдиного транспортного коридору.

У повідомленні підкреслюється, що від моменту окупації міста, росіяни активно працюють над відновленням роботи порту з метою організації масового вивезення зерна з тимчасово окупованих територій України. Роботи ведуться під постійним контролем російських профільних міністерств.

Також зазначається, що раніше російська сторона офіційно заявляла про плани використання порту для забезпечення зв’язку через Волго-Донський канал із Каспійським морем, а далі — через Чорне та Середземне моря безпосередньо до Атлантичного та Індійського океанів.

Удари Сил оборони по критичній портовій інфраструктурі

Українське командування вживає адекватних воєнних заходів для унеможливлення використання викрадених потужностей у військових та економічних цілях ворога.

Водночас повідомляється, що в рамках спільної операції Сил оборони України, зокрема окремої бригади «Азов» та підрозділів безпілотних систем ЗСУ, нещодавно було завдано ударів по об’єктах критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту. Вибухи пошкодили інженерні мережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росія у 2025 році значно активізувала використання тимчасово окупованого Маріупольського морського порту. Окупанти подавали це у медіа як “відновлення”. Тоді як насправді мова йде про незаконне привласнення української інфраструктури та її інтеграцію в логістичну систему держави-агресора.

👉 Також було повідомлено, що російська компанія «Реалі Інженеринг Інвест» розпочала підготовку до експлуатації Велико-Токмацького родовища марганцю, розташованого на тимчасово окупованій частині Запорізької області

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