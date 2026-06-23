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У Житомирі мобільна медична бригада провела обстеження луганців

Денис Молотов
Денис Молотов
У Житомирі мобільна медична бригада провела обстеження луганців
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

У Житомирі обстеження луганців проводила мобільна медична бригада. Черговий виїзд мобільної медичної бригади до мешканців Луганської області, які через війну роз’їхалися по різних куточках України, був успішно здійснений до Житомира для надання безкоштовних медичних послуг. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Цей важливий соціально-медичний захід було оперативно організовано Департаментом охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації. Спільну координацію процесу забезпечили фахівці Білокуракинської селищної військової адміністрації та колектив КНП «Луганський обласний медичний центр соціально небезпечних інфекційних хвороб».

Безпосередньо у Центрі надання соціальних послуг Білокуракинської громади, який зараз функціонує у релокації, було проведено комплексне безкоштовне обстеження переселенців Луганщини.

Інноваційне обладнання зі штучним інтелектом та швидкі тести

Діагностичний процес відбувався із залученням сучасних технологій, що дозволило суттєво пришвидшити обробку результатів та підвищити точність встановлення діагнозів.

Профільні фахівці використовували під час роботи високоточне рентгенівське обладнання із вбудованим штучним інтелектом, яке забезпечує максимальну деталізацію та чіткість отриманих зображень.

Також усі охочі переселенці змогли оперативно пройти тестування на соціально небезпечні інфекційні хвороби за допомогою сучасних швидких тестів. Результати громадянам повідомляли на місці конфіденційно.

Підсумки роботи мобільної медичної бригади за день

Упродовж дня фахівці провели рентгенографію органів грудної клітки 40 особам, що дозволило вчасно виявити патології. Одночасно експрес-тестування на соціально небезпечні інфекційні хвороби було проведено 39 особам.

Керівництво Департаменту наголошує на важливості таких регулярних виїздів, оскільки раннє виявлення легеневих інфекцій та інших хронічних недуг серед внутрішньо переміщених осіб є запорукою збереження громадського здоров’я. Проведення подібних діагностичних днів у хабах підтримки переселенців триватиме й надалі в інших регіонах країни.

👉 Також нагадаємо, що у 2026 році продовжується системна робота, спрямована на профілактику, раннє виявлення та своєчасну діагностику соціально небезпечних інфекцій. Особлива увага медиків приділяється виявленню туберкульозу, ВІЛ-інфекції, а також вірусних гепатитів B і С.

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