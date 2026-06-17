Соціальна напруга зростає: люди з камінням проти поліції у Києві

У Києві під час затримання чоловіка, якого працівники поліції підозрювали в «ухиленні» від мобілізації, група людей почала кидати каміння у службовий автомобіль патрульної поліції та намагалася завадити діям правоохоронців. Про це офіційно повідомляється у Telegram-каналі Патрульної поліції Києва у середу, 17 червня.

Конфліктна ситуація виникла під час виконання інспекторами завдання із виявлення осіб, які порушують правила військового обліку. Правоохоронцям довелося застосувати спецзасоби для самозахисту.

📢 «Під час патрулювання інспектори помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши поліцейських, почав тікати. Патрульні оперативно наздогнали та зупинили його. Перевіривши інформацію про чоловіка за наявними базами даних, інспектори з’ясували, що він перебуває в обліку як особа, яка ухиляється від призову, у зв’язку з чим підлягає доставленню до РТЦК та СП. Про це йому повідомили, однак він почав чинити опір», – йдеться в повідомленні.

У результаті інциденту поліцейські застосували кайданки під час затримання чоловіка. Процесуальна дія, за словами поліції, відбулася на підставі ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію».

Групова протидія щодо екіпажу та травмування громадянки

У момент проведення затримання до місця події раптово підійшла вкрай обурена група людей. Громадяни почали чинити активний опір правоохоронцям, намагаючись завадити їхнім діям, а також кидали каміння у службовий автомобіль патрульних.

Заходи поліції для припинення групового протистояння:

співробітники поліції застосували фізичну силу для стримування громадян;

поліцейські використали спеціальні засоби з речовинами сльозогінної та подразнювальної дії;

під час подій одна з громадянок також активно втручалася в процес затримання. Жінка намагалася всіляко перешкодити роботі поліцейських.

За словами поліціянтів, у цієї громадянки безпосередньо під час інциденту виникла носова кровотеча. Після виявлення симптомів правоохоронці викликали для неї бригаду екстреної медичної допомоги. Фізична сила чи спецзасоби безпосередньо до неї поліцейськими не застосовувалися.

Затриманого чоловіка все ж доставили до РТЦК та СП. Особи, які кидали каміння в службове авто поліції, наразі оперативно встановлені. Усі обставини інциденту детально з’ясовують слідчі органи.

Відповідні відео з’явились та активно поширюються в соцмережах:

Попередні резонансні випадки та позиція командування

Подібні конфліктні ситуації під час проведення «мобілізаційних» заходів перебувають під пильним контролем керівництва держави та правозахисників. Влада обіцяє ретельно перевіряти кожен випадок.

Нагадаємо відомі факти попередніх резонансних інцидентів:

11 червня — Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у Києві розслідують обставини смерті чоловіка після мобілізаційних заходів, зокрема дій поліції й ТЦК та СП;

— Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у Києві розслідують обставини смерті чоловіка після мобілізаційних заходів, зокрема дій поліції й ТЦК та СП; У травні — у Командуванні Сухопутних військ офіційно повідомили, що працівників ТЦК, які причетні до побиття ветерана, невідкладно (як покарання) відправлять на фронт.

— у Командуванні Сухопутних військ офіційно повідомили, що працівників ТЦК, які причетні до побиття ветерана, невідкладно (як покарання) відправлять на фронт. На Одещині в ТЦК катували, били, залякували та вчиняли сексуальне насильство.

катували, били, залякували та вчиняли сексуальне насильство. У Тернопільському ТЦК та СП тривалий час незаконно утримувались люди з психічними розладами та підтвердженою інвалідністю, що стало предметом окремого розслідування.

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