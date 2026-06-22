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Іран, Катар і Пакистан заявили про прогрес на перемовинах зі США

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран, Катар і Пакистан заявили про прогрес на перемовинах зі США
Фото: переговори США та Ірану за посередництвом Катару й Пакистану.

Іран, Катар і Пакистан заявили про прогрес після першого раунду переговорів зі США у Швейцарії. Про це пише американський телеканал CNN, посилаючись на слова речника МЗС Ірану, іранські ЗМІ та офіційну заяву країн-посередників — Катару й Пакистану.

Попри значне напруження напередодні саміту, перший етап дипломатичних консультацій завершився з конкретними практичними напрацюваннями. Сторони зуміли перейти від взаємних звинувачень до формування чіткої структури майбутнього політичного процесу.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї окремо зауважив, що делегації США та Ірану детально обговорили підготовку до переговорів з метою укладення остаточної угоди.

Питання нафтових санкцій, активів та Ормузької протоки

Порядок денний перших зустрічей охопив найбільш гострі фінансові та безпекові суперечності, які роками блокували діалог між Вашингтоном та Тегераном.

Зокрема, дипломати безпосередньо зачепили теми заморожених активів Ірану та запровадження винятків із санкцій на продаж іранської нафти. Есмаїл Багаї офіційно додав, що під час цих перших зустрічей було досягнуто значного прогресу.

Також Багаї окремо зазначив, що США та Іран спільно домовилися про необхідність забезпечення безпечного та безперешкодного проходу суден через стратегічну Ормузьку протоку. Це рішення має знизити градус напруги на світовому енергетичному ринку.

Створення Комітету високого рівня та врегулювання в Лівані

Країни, які виступають гарантами та модераторами переговорного процесу, відзначили конструктивний настрій усіх учасників європейського дипломатичного раунду.

У спільній заяві посередників — Пакистану та Катару — зазначається, що переговори між США та Іраном, що нещодавно завершилися, проходили в позитивній та конструктивній атмосфері. Було, начебто, досягнуто “обнадійливого прогресу”.

У заяві чітко зазначено, що США та Іран домовилися створити Комітет високого рівня для забезпечення постійного політичного нагляду за посередницьким процесом. Головні переговірники будуть регулярно звітувати перед Комітетом високого рівня та очолюватимуть робочі групи.

Комітет домовився про дорожню карту для досягнення остаточної угоди протягом 60 днів. Було зазначено, що технічні переговори з усіх питань триватимуть до кінця цього тижня у Швейцарії.

США та Іран також домовилися створити групу з усунення конфліктів за участю Лівану та за посередництва Катару й Пакистану, щоб забезпечити припинення військових операцій у Лівані, йдеться у заяві.

Бойові дії між Ізраїлем та підтримуваною Іраном бойовою групою Хезболла в Лівані тривають, попри угоду про припинення вогню.

Як відомо, делегації від США та Ірану вирушили у Швейцарії на переговори щодо угоди про припинення війни. Зауважимо, що на тлі цим перемов, президент США Дональд Трамп почав погрожувати та заявив, що Сполучені Штати можуть взяти під контроль Ормузьку протоку, якщо не вдасться досягти домовленостей з Іраном. Додамо, що іранське джерело повідомило CNN, що після погроз Трампа переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут.

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