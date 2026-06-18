Гроші на оборону: Рада розблокувала 1,56 трлн грн

Верховна Рада провалила усі сім блокуючих постанов щодо скасування голосування у другому читанні та в цілому законопроєкту №15224 щодо змін до держбюджету на 2026 рік про збільшення видатків на 1,56 трлн грн на сектор безпеки та оборони і тим самим розблокувала підписання спікером Русланом Стефанчуком закону. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» у четвер, 18 червня.

Під час позачергового засідання парламенту жодна із семи постанов про скасування закону не набрала необхідну кількість голосів. За необхідного мінімуму 226 голосів народних депутатів постанови набирали від 18 до 24 голосів.

Автори блокуючих ініціатив та аргументи парламентської опозиції

Спроба заблокувати фінансовий документ була ініційована представниками кількох опозиційних політичних сил. Вони висловили суттєві зауваження до процедури розподілу державних фінансів.

Повний перелік народних депутатів — ініціаторів блокуючих постанов:

Анна Скороход (депутатська група «За майбутнє»);

Ірина Геращенко (співголова парламентської фракції «Європейська солідарність»);

Артур Герасимов (співголова парламентської фракції «Європейська солідарність»);

Ніна Южаніна (народна депутатка від фракції «Європейська солідарність»);

Марія Іонова (представниця політичної сили «Європейська солідарність»);

Іванна Климпуш-Цинцадзе (народна депутатка від фракції «Європейська солідарність»);

Софія Федина (представниця політичної сили «Європейська солідарність»).

Ініціатори блокуючих постанов вважають, що великі кошти, спрямовані до резервного фонду, будуть витрачені урядом без цільового спрямування. Також вони звернули увагу на грошеве забезпечення військових, на яке, за словами ініціаторів постанов, коштів немає, – йдеться в оприлюдненому повідомленні.

Подальша процедура підписання та параметри оновленого бюджету

Одразу після завершення невдалого для опозиції голосування спікер Руслан Стефанчук офіційно підписав закон. Надалі фінансовий документ буде негайно спрямований на підпис шостому президенту України В.О. Зеленському.

Нагадаємо головні етапи проходження законопроєкту в Раді:

10 червня — Верховна Рада схвалила проєкт закону в другому читанні та в цілому, його підтримали 242 нардепи;

— Верховна Рада схвалила проєкт закону в другому читанні та в цілому, його підтримали 242 нардепи; 10 червня — Рада ухвалила загальні зміни до бюджету на 2,29 трлн гривень, але без збільшення грошового забезпечення військовим;

— Рада ухвалила загальні зміни до бюджету на 2,29 трлн гривень, але без збільшення грошового забезпечення військовим; ключова зміна документа — збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 1,56 трлн грн;

тоді ж опозиція оперативно зареєструвала сім постанов про скасування результатів голосування і заблокувала підписання закону.

Нові підвищені виплати для українських військовослужбовців

Попри дискусії в сесійній залі, керівництво держави заявляє про повну готовність забезпечити фінансування бійців на передовій. Гроші почнуть надходити вже найближчим часом.

Раніше шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що військові вже за червень мають отримати підвищені виплати. Вони становитимуть мінімум 30 тисяч гривень для тилових посад та у середньому 300 тисяч гривень для піхотинців, які воюють на першій лінії.

👉 Також нагадаємо, що в Україні готують закон про спеціальний правовий статус прифронтових територій. Документ буде регулювати особливості функціонування регіонів, що перебувають під постійною загрозою бойових дій, та передбачити системну державну підтримку.