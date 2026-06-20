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Генштаб ЗСУ заявив про успішний удар по мосту в Генічеську

Денис Молотов
Денис Молотов
Генштаб ЗСУ заявив про успішний удар по мосту в Генічеську
Фото ілюстративне / Генеральний штаб ЗСУ / 20.06.2026

Сили оборони України завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку, знищили комплекс «Панцир-С» і вразили кілька пунктів управління безпілотниками противника. Про це офіційно повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у суботу, 20 червня.

Українські військові продовжують системно нищити логістичні шляхи та системи протиповітряної оборони російських окупаційних військ. Нова серія точних ударів суттєво ускладнить забезпечення угруповань ворога на південному фронті.

Як зазначають військові, в ніч на 20 червня 2026 року українські підрозділи атакували міст, розташований у районі міста Генічеськ Херсонської області. Цей важливий міст противник активно використовував для військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських сил на південному напрямку. Ураження об’єкта знижує маневровість окупантів.

Ліквідація ППО та пунктів керування безпілотниками
Генштаб ЗСУ заявив про успішний удар по мосту в Генічеську 01
Фото ілюстративне / Генеральний штаб ЗСУ / 20.06.2026

Окрім логістичних вузлів, під вогневий удар потрапила коштовна техніка супроводження та командна інфраструктура загарбників. Операції проводилися у кількох операційних зонах одночасно.

Також, зазначається в повідомленні Генштабу, у Запорізькій області, у районі селища Долинське, було знищено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С». Ця система здійснювала прикриття повітряного простору в інтересах окупаційних підрозділів.

Згідно з детальною інформацією Генштабу, також було завдано ударів по пунктах управління безпілотними літальними апаратами окупаційних військ у трьох різних регіонах. Підрозділи ЗСУ ліквідували бази операторів БпЛА в районі Соледара Донецької області, Грозового Запорізької області та Теребрено Бєлгородської області.

Нічні вибухи на окупованому півострові Крим

Ураження військових об’єктів супроводжувалося масштабною дестабілізацією ворожого тилу. російська протиповітряна оборона працювала у багатьох районах окупованих територій.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 20 червня також лунали потужні вибухи. Місцеві жителі заявили про масовану атаку дронів на Таврійську ТЕС, яка є одним із ключових об’єктів енергетичної інфраструктури півострова. Результати влучань наразі верифікуються українською розвідкою.

👉 Також нагадаємо, що загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Ворог запустив понад 2 тис. дронів та скинув 132 керовані авіабомби

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