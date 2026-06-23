Оздоровлення ветеранів з Луганщини за кордоном залишається незатребуваним через слабку комуникацію

Ветерани з Луганщини можуть безкоштовно відпочити на Закарпатті, у Литві та Австрії, але наразі фактично «немає бажаючих» скористатися цими пропозиціями. Про це за підсумками наради повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Іван Бочко, який закликав посилити інформування військових.

Посадовець офіційно доручив залучити максимальну кількість ветеранів та родин загиблих Героїв до чинних програм літнього відпочинку. Також керівництво вимагає терміново укомплектувати всі вакантні посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у релокованих центрах.

Як офіційно повідомила начальник управління з питань ветеранської політики Луганської ОДА Олеся Грановська, з 2025 року налагоджена співпраця з американським благодійним фондом «Mountain Seed Foundation» щодо реабілітації ветеранів та родин загиблих військових. Завдяки цьому партнеру відпочити Захисники України можуть на Закарпатті, у Литві та в Австрії.

Низький рівень залученості та дитячі оздоровчі зміни

Попри широку географію місць та фінансування з боку іноземних донорів, залученість постраждалих родин досі залишається на критично низькому рівні.

Проте на практиці скористалась такою унікальною можливістю лише одна родина, яка відпочила у РГК «Чорна Гора» у місті Виноградів Закарпатської області. Водночас профільними службами проведена значна робота й щодо організації літнього оздоровлення дітей ветеранів та сімейного відпочинку.

Окрема зміна для 20 дітей з Луганщини організована у липні у місті Львів. Крім того, за безпосередньої підтримки Мінветеранів троє юних луганців відпочинуть у місті Щавниця Республіки Польща у серпні.

Наразі повністю не затребуваними залишись сімейні ритрити, які можна відвідати у місті Біла Церква та у місті Львів. Проблему Олеся Грановська вбачає у низькому рівні комунікації громад Луганщини із ветеранською спільнотою.

Кадровий дефіцит та розгортання інституту помічників

Паралельно з оздоровленням обласна влада намагається вирішити проблему соціального супроводу бійців, які повертаються до цивільного життя після поранень.

Окремо вона зупинилась на питанні запровадження інституту фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. На даний час у штатний розпис закладів, що надають соціальні послуги, введено 17 таких посад. Першочергова потреба наразі складає 11 фахівців із супроводу. Пройшли відбір на посаду та працевлаштовані у релоковані комунальні заклади лише п’ять осіб.

📢 «Наразі фахівці із супроводу працюють у Лисичанській багатопрофільній лікарні (м. Дніпро), Кремінському центрі надання соціальних послуг та комплексної реабілітації «Добро» (м. Дніпро) та Центрі надання соціальних послуг Білокуракинської селищної територіальної громади (м. Житомир)», — зазначила начальник управління з питань ветеранської політики та наголосила, що це лише 50% від потреби, яка має бути закрита до 1 вересня поточного року.

Відповідні доручення Іван Бочко надав керівникам громад та визначив контрольні дати для звітування: 15 липня та 15 серпня поточного року.

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👉 Також нагадаємо, що Новоайдарська громада спрямувала ще 170 тисяч гривень на допомогу військовим та їхнім родинам.