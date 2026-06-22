Фінансування армії: підписано закон про зміни до держбюджету

Шостий президент України В.О. Зеленський у понеділок, 22 червня, підписав закон про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік. Відповідна офіційна інформація міститься у картці законопроєкту на сайті парламенту.

Ухвалені фінансові коригування дозволять суттєво наростити внутрішні спроможності держави щодо протидії повномасштабній агресії. Головним джерелом додаткового фінансового ресурсу для покриття дефіциту та розширення програм забезпечення стали міжнародні гранти, запозичення, кредити та допомога ЄС.

Документ законодавчо встановлює, що доходи буде збільшено більш ніж на 2,29 трлн грн, а загальні витрати – на 1,64 трлн грн. Ці масштабні зміни стали можливими завдяки зовнішній фінансовій допомозі від Європейського Союзу в рамках нової програми підтримки на 2026–2027 роки.

Збільшення оборонних видатків та грошове забезпечення військових

Основна частина залучених коштів буде спрямована безпосередньо на забезпечення бойових підрозділів, які виконують завдання на лінії зіткнення.

Зокрема, витрати держбюджету на безпеку та оборону зростуть на 1,56 трлн грн. З цієї суми 174,3 млрд грн окремо передбачено на грошове забезпечення військовослужбовців. Це дозволить вчасно виплачувати всі надбавки.

Також законодавчо передбачено направлення до Міністерства оборони України військового збору та вивізного мита на товари військового призначення та подвійного призначення. Профільне відомство отримало додатковий автономний ресурс для швидкого реагування на оборонні потреби.

Офіційно визначено, що відповідні кошти будуть використані на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання, здійснення заходів щодо реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу тощо. Це дозволить підтримати вітчизняних виробників зброї.

Етапи голосування у Верховній Раді та загальні параметри

Ухваленню фінального документа передувала тривала робота парламентських комітетів, які узгоджували статті розподілу коштів із міжнародними донорами.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада остаточно розблокувала використання коштів Євросоюзу для додаткового фінансування української армії.

Раніше Рада 10 червня затвердила зміни до державного бюджету на 2026 рік, які передбачають значне збільшення фінансування сфери безпеки та оборони – на 1,56 трлн гривень, до 4,4 трлн гривень.