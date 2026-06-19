Тривають обстеження на соціально небезпечні інфекції серед ВПО Луганщини

У 2026 році продовжується системна робота, спрямована на профілактику, раннє виявлення та своєчасну діагностику соціально небезпечних інфекцій. Особлива увага медиків приділяється виявленню туберкульозу, ВІЛ-інфекції, а також вірусних гепатитів B і С. Заходи проводяться безпосередньо у місцях компактного проживання переселенців. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Профільна діяльність здійснюється Департаментом охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації спільно з КНП «Луганський обласний медичний центр соціально небезпечних інфекційних хвороб».

Упродовж 2026 року фахівцями було успішно організовано п’ять цільових виїздів мобільної медичної бригади. Лікарі відвідали наступні релоковані локації та гуманітарні осередки:

Центр життєстійкості Лисичанської міської військової адміністрації у Києві;

студентський та цивільний гуртожиток, яким наразі опікується Лисичанська МВА у столиці;

гуманітарний осередок Нижньодуванської селищної військової адміністрації у Києві;

гуманітарний штаб Лозно-Олександрівської селищної військової адміністрації в Ірпені;

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля у Києві.

Результати діагностики переселенців за допомогою сучасного обладнання

У межах проведених виїзних заходів 255 внутрішньо переміщених осіб із Луганської області пройшли рентгенологічне обстеження органів грудної клітки. Обстеження проводилися за допомогою високоточного портативного обладнання зі вбудованим штучним інтелектом.

Ця новітня техніка забезпечує максимальну деталізацію отриманих зображень та високу точність позиціювання пацієнта. Ще 179 осіб паралельно пройшли експрес-тестування на соціально небезпечні інфекції за допомогою швидких тестів.

Медичні огляди дозволяють оперативно виявляти приховані патології на ранніх стадіях. Усі пацієнти з підозрами на захворювання отримали направлення на подальше профільне лікування.

Проведення рентгенологічних оглядів у СНУ імені Володимира Даля

Окремий великий раунд медичної діагностики відбувся напередодні в українській столиці. Процедури були організовані для викладачів та співробітників релокованого вищого навчального закладу.

18 червня в межах співпраці Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації, КНП «Луганський обласний медичний центр соціально небезпечних інфекційних хвороб» та Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля організовано проведення рентгенологічного обстеження органів грудної клітки фахівців закладу. Огляди також здійснювалися за допомогою портативного рентгенівського обладнання зі вбудованим штучним інтелектом. Одночасно проводилося і тестування на соціально небезпечні інфекції за допомогою швидких тестів.

За підсумками цього виїзду рентгенологічним обстеженням охоплено 44 особи, а експрес-тестуванням – 24 особи. Системні виїзди лікарів до хабів продовжуватимуться й надалі.