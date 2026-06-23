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На Дніпропетровщині шестеро людей загинули, ще 32 людини дістали поранень

Денис Молотов
Денис Молотов
На Дніпропетровщині шестеро людей загинули, ще 32 людини дістали поранень 06
Фото: наслідки російських ударів по Дніпропетровщині / Дніпропетровська ОВА / 23.06.2026

Окупаційні російські війська протягом дня здійснювали безперервний масований обстріл населених пунктів Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих ударів шестеро людей загинули, ще 32 людини дістали поранень різного ступеня важкості. За офіційними даними обласної військової адміністрації станом на 18:30 вівторка, 23 червня, майже 50 разів ворог атакував два ключові райони області.

Для ударів по мирних містах і селах загарбники застосовували розвідувально-ударні безпілотники, крилаті ракети та важку ствольну артилерію.

Екстрені служби та медичні бригади працюють у посиленому режимі, надаючи невідкладну допомогу постраждалим безпосередньо на місцях влучань та в умовах стаціонару.

Трагедія у Кривому Розі: жертви та стан госпіталізованих

Найбільш руйнівних наслідків зазнав промисловий центр регіону, де ворожа атака прийшлася по густонаселених кварталах та транспортних артеріях.

У Кривому Розі суттєво пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки та приватні автомобілі громадян. На превеликий жаль, на місці ударів загинули двоє чоловіків 25 і 34 років, а також 54-річна жінка.

Ще 26 місцевих мешканців дістали поранень. Наразі у важкому стані в лікарні перебувають шестеро постраждалих, за життя яких борються лікарі. Ще 11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості, а решта постраждалих лікуватимуться амбулаторно під наглядом сімейних лікарів.

Артилерійський та дроновий терор громад Нікопольщини

На Нікопольщині під щільним ворожим ударом протягом доби були місто Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Влучання призвели до масштабних руйнувань та займань цивільних об’єктів. Зафіксовано, що понівечені місцеве агропідприємство, поштове відділення, магазини, аптеки, автозаправна станція, багатоквартирні та приватні будинки, а також автівки.

Через обстріли на Нікопольщині загинули 70-річний чоловік та дві жінки 40 і 44 років. Крім того, поранені чоловіки 26 та 73 років, які наразі доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості. Ще четверо постраждалих людей лікуватимуться амбулаторно.

 

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