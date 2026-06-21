Удари по Керчі: командувач СБС показав знищення нафтобази

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді оприлюднив відео влучань по нафтобазі нафтоналивного термінала в окупованій Керчі. Нові деталі масштабної операції на території півострова з’явилися у неділю, 21 червня.

Українські безпілотні комплекси продовжують методично руйнувати енергетичну та оборонну інфраструктуру ворога на загарбаних територіях. Масований наліт дозволив уразити одразу кілька важливих промислових і військових цілей.

«Мадяр» офіційно анонсував у Криму «повний ППОпад», швидке руйнування флоту, зупинку тіньового експорту, тотальні ресурсне та логістичне виснаження, а також туристичний дефолт та транспортний локдаун тощо. Наслідки нічних ударів суттєво погіршать становище угруповання окупаційних військ.

Звернення до цивільного населення та географія уражень

Командування українських підрозділів окремо звернулося до місцевих мешканців – українців, які вимушені перебувати під окупацією. Громадян просять дбати про власну безпеку під час бойової роботи ЗСУ.

📢 «Українці на окупованій території, вибачте від нині за постійну тривогу, закриті мости/дороги, темряву, не тишу та стрес. Тримайтеся подалі від військових обʼєктів та усього вогненебезпечного», – зазначив він.

Окрім нафтоналивного термінала, під вогневий удар потрапила розгалужена мережа радіолокаційного забезпечення та газотранспортної системи. Також на оприлюдненому відео чітко зафіксовані влучання по РЛС у Курортному та Керчі, а також по газових компресорних станціях у населених пунктах Ароматне, Журавлівка та Ключі.

Пожежі у порту Кавказ та на паливному терміналі

Операція мала комбінований характер і охопила об’єкти по обидва боки Керченської протоки, що паралізувало логістику ворога. «Аналоговнєтна» російська протиповітряна оборона не змогла захистити важливі вузли.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 21 червня, українські безпілотники також масовано атакували порт Кавказ у Краснодарському краї рф, унаслідок чого на місці ударів спалахнула величезна пожежа. Про це оперативно повідомив незалежний Телеграм-канал ASTRA.

Паралельно з цим з’явилися офіційні повідомлення від очевидців, що на паливному терміналі в окупованій Керчі сталася пожежа після атаки БпЛА. Ліквідація наслідків ураження тривала протягом багатьох годин, а дим від палаючих резервуарів було видно на великій відстані.

👉 Також нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму зростає дефіцит пального, що погіршує настрої серед місцевого населення.