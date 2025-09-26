Лукашенко пригрозив Зеленському «втратою всієї України»

Самопроголошений формальний лідер Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергові погрозливі заяви на адресу України та її керівництва. В інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну він заявив, що український шостий президент Володимир Зеленський ризикує «втратити всю Україну», якщо не прийме російські умови.

👉 За словами Лукашенка, він обговорював із владіміром путіним нібито «дуже добру пропозицію» щодо війни, яку Київ має прийняти.

📢 «Якщо українці не підуть на ці пропозиції, це буде те, що було на початку. Це буде ще гірше, вони втратять Україну», – заявив білоруський диктатор.

Лукашенко також зазначив, що разом із російським диктатором слухав зведення генерального штабу збройних сил рф, де йшлося про «просування на всіх фронтах». Він стверджує, що Зеленському слід «погодитися на вигідні умови», хоча конкретних деталей не навів.

☝️ Білоруський диктатор додав, що настав час для переговорів за участі «трьох слов’янських держав».

📢 «Нам, керівникам трьох слов’янських держав, треба сісти і домовитися. Домовитися про закінчення цієї незрозумілої війни. Не домовимося – буде погано всім», – резюмував Лукашенко.

Крім того, він заявив, що пропозиції путін нібито передав Дональду Трампу під час зустрічі на Алясці, і той начебто погодився їх «обдумати».

Лукашенко прокоментував і слова Зеленського щодо можливих українських ударів по кремлю.

📢 «Говорити, заявляти можна все. А якщо кремль ударить по Банковій? Що там зостанеться? Тому Володимиру Олександровичу треба заспокоїтися», – сказав він.

“Ета будзєт єщо хуже, чем в началє “СВО”: Лукашенко пригрозив Україні і зажадав, щоб та пристала на пропозиції Путіна pic.twitter.com/bB86qpzvUS — Максим (@lipcansmaks1) September 26, 2025

☝️ Нагадаємо, раніше Лукашенко оголошував плани побудувати в Білорусі ще одну атомну електростанцію та висловлював намір продавати електроенергію на тимчасово окуповані росією території України.

👉 Також раніше Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі звернулося до своїх громадян із закликом не планувати поїздки до Білорусі. А тим, хто вже перебуває на її території, рекомендувало якомога швидше повернутися на батьківщину.