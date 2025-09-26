П’ятниця, 26 Вересня, 2025
Варшава закликала своїх громадян терміново виїхати з Білорусі

Денис Молотов
Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі звернулося до своїх громадян із закликом не планувати поїздки до Білорусі. А тим, хто вже перебуває на її території, рекомендувало якомога швидше повернутися на батьківщину. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на урядовому сайті Республіки Польща.

За даними польського посольства в Мінську, рішення ухвалено з огляду на зростання напруженості у регіоні. Також з урахуванням продовження воєнних дій та численні випадки безпідставних арештів польських громадян у Білорусі.

У відомстві наголосили, що у випадку раптового погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів чи інших форс-мажорних обставин евакуація з країни може стати вкрай складною або навіть неможливою.

📢 «Міністерство закордонних справ звертається до громадян Польщі, які залишаються в Республіці Білорусь, із закликом негайно залишити її територію, використовуючи доступні комерційні та приватні засоби», – йдеться у зверненні.

Наразі пасажирське сполучення між Польщею та Білоруссю відбувається виключно через прикордонний перехід Тереспіль – Брест. Для вантажних перевезень функціонує пункт Корощин (Кукурики) – Козловичі.

Варто зазначити, що 23 вересня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський підписав постанову про відновлення прикордонного руху з Білоруссю.

☝️ Однак, ще 11 вересня вночі всі переходи на польсько-білоруському кордоні були закриті, а рух у двох напрямках – призупинений. На цей крок істерично відреагувала москва, пригрозивши Варшаві «наслідками»через ухвалене рішення.

В МЗС Польщі вкотре підкреслили, що перебування громадян у Білорусі нині є небезпечним. А своєчасний виїзд дозволить уникнути можливих ризиків у разі подальшого загострення ситуації.

