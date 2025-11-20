Четвер, 20 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Київський ТЦК пояснив стрілянину та напад на авто цивільного

Денис Молотов
Денис Молотов
Київський ТЦК пояснив стрілянину та напад на авто цивільного

Київський міський ТЦК та СП оприлюднив роз’яснення щодо інциденту, який активно поширюється у соцмережах, де військовослужбовець завдає ударів по цивільному автомобілю. За даними центру, це сталося після нападу невстановленої особи на військовослужбовця біля Деснянського ТЦК 16 листопада 2025 року.

У повідомленні наголошено, що під час мобілізаційних заходів невідомий чоловік здійснив напад на одного з військовослужбовців. У ТЦК уточнюють, що саме цей вчинок спровокував подальшу реакцію. У заяві сказано:

📢 «Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації повідомляємо, що 16.11.2025 біля будівлі Деснянського районного ТЦК та СП під час заходів мобілізації невстановлена особа здійснила напад на військовослужбовця. Останній не стримав емоцій та завдав ударів по автівці нападника».

☝️ За даними центру, ситуація швидко загострилася, що вимагало втручання інших військових. Один із них здійснив попереджувальні постріли у землю з травматичної зброї, щоб зупинити чоловіка і не допустити подальших дій, здатних зашкодити військовим, групі оповіщення чи іншим присутнім.

Працівники ТЦК одразу викликали наряд Нацполіції та слідчо-оперативну групу. Правоохоронці мають встановити всі деталі інциденту й надати правову кваліфікацію діям кожного учасника. У повідомленні також зазначено, що на цей момент тривають слідчі заходи, які мають визначити послідовність подій і ступінь відповідальності сторін.

У ТЦК підкреслили важливість відповідального поширення інформації та нагадали:

📢 «Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, викривлених і маніпулятивних повідомлень».

У Київському ТЦК наголосили, що відео в соцмережах подається без контексту, а тому створює викривлене враження про події, які мали місце біля адмінбудівлі.

Цей випадок став не першим, що привернув увагу публіки у зв’язку зі сутичками, пов’язаними з мобілізаційними заходами. Так, раніше, 7 листопада, у Дніпропетровському ТЦК також прокоментували відео, де було видно пораненого цивільного. Там заявили, що чоловік самостійно завдав собі травм після проходження ВЛК.

А 30 жовтня редактор «Кременчуцької газети» Олег Булашев інформував про інший інцидент — у Кременчуцькому ТЦК мобілізований відкрив стрілянину по військових, унаслідок чого було поранено двох осіб.

☝️ Інцидент у ТЦК столиці вкотре привернув увагу суспільства до того, наскільки напруженим залишається процес мобілізації.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Вашингтон зробив ще один виняток для Угорщини із санкцій

ПОЛІТИКА

Атака рф на Тернопіль 19 листопада: за попередніми даними, в багатоповерхівку влучила ракета Х-101 – Ігнат

ПОДІЇ

Російська атака в Чорноморську: двоє загиблих, десять постраждалих

ВІЙНА

Шульгинська громада виплатила понад 700 тисяч гривень допомоги

ЛУГАНЩИНА

Уряд створив Національну раду з гарантій прав дитини

ВЛАДА

Патрулювала в школі на лінійці: засуджено поліцейську-зрадницю за роботу на окупантів під час захоплення Купʼянська

ПОДІЇ

На фронті 79 бойових зіткнень: ворог активно атакує на Покровському та Костянтинівському напрямках

ПОДІЇ

Заради дітей і майбутнього України. Третій корпус Білецького зворушив продовженням кампанії “Ми тут, щоб жити”

ПОДІЇ

Бойкот студії «Квартал-95»: артисти відмовляються від участі у концерті

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 69 боєзіткнень, 29 з яких на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Суми залишилися без водопостачання – МВА

ПОДІЇ

Плівки Міндіча: НАБУ не може пояснити долари із Держрезерву США

КРИМІНАЛ

Адміністрація Трампа готується до депортації українців

СУСПІЛЬСТВО

Рязанський НПЗ повністю зупинився після удару українських БпЛА

ВІЙНА

Зеленський вивів Гринчук і Галущенка зі складу РНБО

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ