Київський ТЦК пояснив стрілянину та напад на авто цивільного

Київський міський ТЦК та СП оприлюднив роз’яснення щодо інциденту, який активно поширюється у соцмережах, де військовослужбовець завдає ударів по цивільному автомобілю. За даними центру, це сталося після нападу невстановленої особи на військовослужбовця біля Деснянського ТЦК 16 листопада 2025 року.

У повідомленні наголошено, що під час мобілізаційних заходів невідомий чоловік здійснив напад на одного з військовослужбовців. У ТЦК уточнюють, що саме цей вчинок спровокував подальшу реакцію. У заяві сказано:

📢 «Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації повідомляємо, що 16.11.2025 біля будівлі Деснянського районного ТЦК та СП під час заходів мобілізації невстановлена особа здійснила напад на військовослужбовця. Останній не стримав емоцій та завдав ударів по автівці нападника».

☝️ За даними центру, ситуація швидко загострилася, що вимагало втручання інших військових. Один із них здійснив попереджувальні постріли у землю з травматичної зброї, щоб зупинити чоловіка і не допустити подальших дій, здатних зашкодити військовим, групі оповіщення чи іншим присутнім.

Працівники ТЦК одразу викликали наряд Нацполіції та слідчо-оперативну групу. Правоохоронці мають встановити всі деталі інциденту й надати правову кваліфікацію діям кожного учасника. У повідомленні також зазначено, що на цей момент тривають слідчі заходи, які мають визначити послідовність подій і ступінь відповідальності сторін.

У ТЦК підкреслили важливість відповідального поширення інформації та нагадали:

📢 «Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, викривлених і маніпулятивних повідомлень».

У Київському ТЦК наголосили, що відео в соцмережах подається без контексту, а тому створює викривлене враження про події, які мали місце біля адмінбудівлі.

Цей випадок став не першим, що привернув увагу публіки у зв’язку зі сутичками, пов’язаними з мобілізаційними заходами. Так, раніше, 7 листопада, у Дніпропетровському ТЦК також прокоментували відео, де було видно пораненого цивільного. Там заявили, що чоловік самостійно завдав собі травм після проходження ВЛК.

А 30 жовтня редактор «Кременчуцької газети» Олег Булашев інформував про інший інцидент — у Кременчуцькому ТЦК мобілізований відкрив стрілянину по військових, унаслідок чого було поранено двох осіб.

☝️ Інцидент у ТЦК столиці вкотре привернув увагу суспільства до того, наскільки напруженим залишається процес мобілізації.