Обстріл Харкова: зафіксовано удар безпілотника по території зоопарку

російські військові завдали удару по зоопарку Харкова, постраждали тварини. Про це офіційно повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі у понеділок, 15 червня.

Вдень окупаційні війська завдали два удари ударними безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах міста. Екстрені та рятувальні служби наразі активно працюють на місцях ворожих ударів.

📢 «Підтверджено влучання по зоопарку – є пошкодження вольєрів, інші подробиці з’ясовуємо», – написав мер міста.

Деталі влучання безпілотника та ліквідація наслідків

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що під час повітряної атаки зафіксували падіння уламків на проїзну частину. На цю хвилину інформація щодо постраждалих серед цивільного населення не надходила.

📢 «Один з БпЛА влучив по території зоопарку, є загоряння. Також зафіксували падіння уламків на проїзну частину. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила», – розповів керівник ОВА.

У самому харківському зоопарку зазначили, що після чергової атаки рф впав «шахед». Ворожий безпілотник вибухнув на території між Віварієм, де утримують кролів, морських свинок та інших дрібних тварин, адміністративною будівлею і Будинком слона.

Поточна ситуація на території ліквідації обстрілу в зоопарку:

внаслідок російського обстрілу, за офіційними даними ДСНС, на жаль, загинули кілька тварин;

за попередньою інформацією від працівників, усі великі тварини під час вибуху не постраждали;

завдяки спільним діям персоналу та поліції вдалося врятувати та оперативно вивести у безпечне місце частину тварин;

наразі працівники зоопарку спільно з правоохоронцями проводять подальшу евакуацію звірів у безпечні закриті приміщення;

профільні фахівці обстежують територію, перевіряють стан будівель та ліквідовують наслідки ворожого удару.

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Важкі наслідки нічних обстрілів Харкова

Ці денні удари дронів по території зоопарку стали продовженням масштабного ракетно-дронового терору міста, який розпочався ще минулої ночі. Попередні прильоти завдали значних збитків міській інфраструктурі та житловим кварталам.

Наслідки нічної хвилі російських ударів по Харкову:

суттєво пошкоджене внутрішнє приміщення художнього музею;

руйнувань зазнали цивільні комерційні підприємства та житлові будинки громадян;

понівечено велику кількість приватних автомобілів на парковках;

внаслідок нічних вибухів постраждало 13 людей, серед яких є одномісячна дитина.

Окремою трагедією стала загибель особового складу екстрених служб під час виконання обов’язків. Через підступний повторний удар по території цивільного підприємства в Холодногірському районі загинуло п’ятеро рятувальників ДСНС. Ще стільки ж співробітників отримали поранення різного ступеня важкості та перебувають у лікарні.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська вдень 15 червня завдали ударів дронами по Комишувасі Запорізької області. Ворожі дрони поцілили по території, де відбувалися гуманітарні заходи для місцевого населення.