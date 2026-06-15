Поступки та обмеження: в Ірані повідомили подробиці угоди з США

Умови остаточного проєкту меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном охоплюють широке коло питань і включають негайне поновлення роботи Ормузької протоки для танкерів і зняття військово-морської блокади США з іранських портів, а також обмеження на ядерну програму Тегерана та скасування санкцій Вашингтоном. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на іранського високопосадовця.

Попри значний прогрес у переговорному процесі, дипломати обох країн продовжують узгоджувати технічні деталі фінального документа.

Фінансові та санкційні зобов’язання Сполучених Штатів

У межах розробленого проєкту меморандуму американська сторона готова піти на суттєві економічні та політичні кроки назустріч Тегерану. Це необхідно для стабілізації ситуації на світовому ринку нафти.

Плановані кроки Вашингтона щодо скасування обмежень:

США офіційно зобов’язуються взагалі не запроваджувати нових економічних санкцій проти Ірану до досягнення остаточної угоди;

американський уряд детально розглядає скасування частини чинних обмежень, зокрема пов’язаних із міжнародним нафтовим експортом;

Білий дім може реально сприяти розмороженню близько $25 млрд іранських фінансових активів у закордонних банках.

Вимоги до Ірану та обмеження на ядерну програму

Своєю чергою, іранська влада має взяти на себе суворі міжнародні зобов’язання. Вони покликані повністю нівелювати загрозу створення зброї масового ураження на Близькому Сході.

Ключові обмеження, які накладаються на ядерну програму Тегерана:

Іран офіційно погоджується не виробляти та в жодний спосіб не отримувати ядерну зброю;

країна зобов’язана повністю утримуватися від подальшого розширення наявної військової ядерної інфраструктури;

вводиться сувора умова про повну відсутність нового промислового збагачення урану на іранських центрифугах;

гарантується поступове скорочення накопичених запасів високозбагаченого матеріалу протягом чіткого 60-денного переговорного періоду.

Суперечки навколо статусу та зборів в Ормузькій протоці

Окремим складним блоком у переговорному процесі наразі розглядається юридичний статус Ормузької протоки. Тегеран наполягає на офіційному визнанні свого суверенітету над цими водами. Іранська сторона прагне зберегти за собою виключне право стягувати грошові збори за навігаційні та безпекові послуги з іноземних суден.

Тоді як США безкомпромісно вимагають цілковитого і безперешкодного відкриття судноплавства для всього світового флоту. Іранська сторона окремо заявляє, що майбутні доходи від таких навігаційних зборів мають залишатися виключною компетенцією Ірану та Оману.

Президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна угода може бути підписана найближчим часом. Вона передбачатиме відкриття Ормузької протоки та гарантії недопущення створення Іраном ядерної зброї. Водночас у Тегерані зазначають, що документ залишається предметом обговорення і остаточне рішення ще не ухвалене.

Раніше Іран заявив, ще не ухвалив остаточного рішення щодо угоди зі США, і не збирається йти на компроміси щодо своїх «червоних ліній».