США оголосили про припинення морської блокади Ірану

Війська США повністю припинили дію морської блокади портів та прибережних районів Ірану відповідно до розпорядження американського президента Дональда Трампа. Про це офіційно повідомило Центральне командування США (CENTCOM) в соцмережі Х (колишній Twitter) у четвер, 18 червня.

Практична реалізація мирних домовленостей розпочалася негайно по всій акваторії регіону. Військово-морські сили Сполучених Штатів розпочали процедуру згортання бойових позицій.

Нові правила цивільного судноплавства в регіоні

Скасування обмежень дозволить відновити стабільне постачання товарів та енергоносіїв на світовий ринок. Комерційні оператори вже отримують відповідні повідомлення від військових координаторів.

Поточний режим проходу суден через раніше заблоковані зони:

американські військові сили більше не перешкоджають транзиту будь-яких цивільних чи вантажних суден;

торгові кораблі можуть вільно заходити до іранських портів або безперешкодно виходити з них;

вільне судноплавство відновлено через стратегічно важливі Аравійську та Оманську затоки;

усі військові заходи, спрямовані на безпосереднє забезпечення цієї блокади, наразі повністю припинені.

Попри це, великі військові кораблі США залишаться в регіоні на тривалий час. Вони контролюватимуть ситуацію, аби забезпечити дотримання та повну чинність усіх аспектів досягнутої двосторонньої угоди.

Наслідки підписання меморандуму та нафтові стимули

Рішення про скасування обмежень стало прямим результатом масштабного дипломатичного прориву між Вашингтоном та Тегераном. Сторони погодилися перейти до мирного врегулювання.

Ключові параметри та передісторія досягнутих домовленостей:

напередодні США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння між країнами;

цей документ має остаточно покласти край тривалому військовому конфлікту на Близькому Сході;

нова угода дозволить повністю відкрити Ормузьку протоку для безперешкодного щоденного руху танкерів;

мирна угода між США та Іраном передбачає, що Тегеран зможе негайно розпочати продаж нафти та палива;

відновлення легального експорту сировини має стати важливим фінансовим стимулом для повного згортання конфлікту.

Перші практичні кроки з розблокування морських шляхів спостерігалися ще напередодні офіційного оголошення. Зокрема, 16 червня повідомлялося, що великі танкери та суховантажі Ірану почали проходити через зону колишньої морської блокади США в Ормузькій протоці після досягнення попередньої угоди Тегерана та Вашингтона.