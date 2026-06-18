Британія пообіцяла 150 тисяч дронів для ЗСУ

Велика Британія надасть Україні 150 тис. дронів та іншу зброю на 752 млн фунтів стерлінгів до кінця поточного року. Таке офіційне оголошення зробив новопризначений британський міністр оборони Ден Джарвіс на 35 засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») у Брюсселі в четвер, 18 червня.

Новий потужний пакет військової підтримки спрямований на екстрене закриття потреб Збройних сил України в ударних безпілотних системах. Також кошти підуть на зміцнення протиповітряного щита над українськими містами.

Постачання зброї та використання конфіскованих коштів рф

Унікальність цього фінансового пакета полягає в джерелі надходження грошових коштів. Партнери вперше запускають масштабне використання заморожених суверенних фондів країни-агресорки для фінансування українського оборонно-промислового комплексу.

Склад затвердженого пакета озброєнь та умови фінансування:

Велика Британія профінансує та передасть українській армії 150 тисяч безпілотників. Усі зазначені дрони будуть виготовлені безпосередньо на підприємствах українського виробництва;

Сили оборони додатково отримають понад 350 дефіцитних ракет протиповітряної оборони;

британська сторона також поставить необхідну кількість радіолокаційних станцій (радарів);

Пакет фінансується за рахунок безпосереднього продажу раніше конфіскованих російських активів через ERA.

📢 «Я домовився з міністром оборони Михайлом Федоровим, що Велика Британія надасть 150 тис. дронів українського виробництва, а також понад 350 ракет протиповітряної оборони та радарів, які будуть поставлені до кінця року в рамках пакета на суму 752 млн фунтів стерлінгів, що фінансується за рахунок продажу конфіскованих російських активів через ERA», – сказав очільник британського відомства.

Еволюція британських програм постачання безпілотників

Співпраця між Лондоном та Києвом у сфері безпілотної авіації демонструє стрімке нарощування обсягів. Попередні програми постачання закладалися як основа для сьогоднішніх масштабних контрактів.

Хронологія розширення дронових ініціатив:

У січні — Велика Британія офіційно розпочала серійне виробництво вдосконалених БпЛА і новітніх дронів-перехоплювачів;

— Велика Британія офіційно розпочала серійне виробництво вдосконалених БпЛА і новітніх дронів-перехоплювачів; З лютого — планувалось невідкладно почати їх перші регулярні постачання до України;

— планувалось невідкладно почати їх перші регулярні постачання до України; У квітні — стало відомо, що Велика Британія передасть Україні щонайменше 120 тисяч дронів у поточному році;

На той момент офіційно заявлялось, що це найбільший пакет безпілотників за весь час повномасштабної війни. Рішення Дена Джарвіса суттєво перевищує попередні квітневі орієнтири, збільшуючи загальну кількість техніки ще на 30 тисяч одиниць.

Довгострокові стратегічні угоди у сфері протиповітряної оборони

Окрім термінових закупівель безпілотних літальних апаратів, країни продовжують реалізовувати великі багаторічні оборонні програми. Вони розраховані на забезпечення тривалої безпеки держави.

Також в минулому році Україна і Велика Британія уклали угоду про постачання понад 5 тисяч ракет для ППО від компанії Thales. Ця масштабна міждержавна угода фінансується спеціальною гарантією на 2,5 млрд фунтів стерлінгів з тривалим 19-річним терміном. Постачання озброєнь за всіма укладеними контрактами триває суворо за затвердженими графіками.

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