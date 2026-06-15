Зафіксовано землетрус у Хмельницькій області

У понеділок, 15 червня, у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області зафіксовано землетрус. Про це офіційно повідомили фахівці у Головному центрі спеціального контролю (ГЦСК), які здійснюють цілодобовий моніторинг сейсмічної ситуації.

Українські сейсмологи заспокоюють населення, оскільки зафіксовані коливання земної кори не несуть жодної реальної загрози для інфраструктурних об’єктів регіону.

Технічні параметри та епіцентр підземних поштовхів

Землетрус був зафіксований пообідні, о 13.37 за київським часом. Фахівці оперативно встановили географічну локацію підземного поштовху та глибину залягання вогнища коливань.

Основні фізичні характеристики зафіксованої сейсмічної події:

епіцентр коливань знаходився на території Новоушицької територіальної громади Кам’янець-Подільського району Хмельницької області;

інструментальна магнітуда підземного землетрусу складала два бали за загальноприйнятою міжнародною шкалою Ріхтера;

виміряні приладами поштовхи було офіційно зафіксовано на глибині 4 кілометри від поверхні землі.

Як окремо зазначили експерти в Головному центрі спеціального контролю, за чинною класифікацією цей землетрус відноситься до невідчутних. Будь-яких руйнувань чи матеріальних збитків внаслідок цих підземних поштовхів у громаді немає.

Попередні випадки сейсмічної активності в Україні

Подібні незначні коливання земної кори періодично фіксуються в різних географічних зонах нашої країни. Це пов’язано з особливостями тектонічної будови окремих регіонів та сусідством з активними сейсмічними зонами Європи.

Аналогічні випадки фіксації підземних коливань протягом поточного року:

28 березня — у Полтавській області також було офіційно зафіксовано землетрус. Тоді підземні поштовхи магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера сталися безпосередньо на території Полтавського району;

— у Полтавській області також було офіційно зафіксовано землетрус. Тоді підземні поштовхи магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера сталися безпосередньо на території Полтавського району; 17 травня , у Полтавській області зафіксували підземні поштовхи. Сейсмічну подію магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера зареєстрували фахівці.

, у Полтавській області зафіксували підземні поштовхи. Сейсмічну подію магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера зареєстрували фахівці. 2 лютого — значно сильніший за інтенсивністю землетрус стався в акваторії Азовського моря, його магнітуда сягнула 4,8 бала. Тоді підземні поштовхи відчувалися не лише на території окупованого Криму, але й у багатьох південно-східних регіонах материкової України.

Сейсмологи продовжують збирати та аналізувати дані з усіх вимірювальних станцій для контролю за станом земної кори в Україні.