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Зафіксовано землетрус у Хмельницькій області

Денис Молотов
Денис Молотов
Зафіксовано землетрус у Хмельницькій області
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У понеділок, 15 червня, у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області зафіксовано землетрус. Про це офіційно повідомили фахівці у Головному центрі спеціального контролю (ГЦСК), які здійснюють цілодобовий моніторинг сейсмічної ситуації.

Українські сейсмологи заспокоюють населення, оскільки зафіксовані коливання земної кори не несуть жодної реальної загрози для інфраструктурних об’єктів регіону.

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Скриншот з офіційного сайту Головному центрі спеціального контролю (ГЦСК) / 15.06.2026
Технічні параметри та епіцентр підземних поштовхів

Землетрус був зафіксований пообідні, о 13.37 за київським часом. Фахівці оперативно встановили географічну локацію підземного поштовху та глибину залягання вогнища коливань.

Основні фізичні характеристики зафіксованої сейсмічної події:

  • епіцентр коливань знаходився на території Новоушицької територіальної громади Кам’янець-Подільського району Хмельницької області;
  • інструментальна магнітуда підземного землетрусу складала два бали за загальноприйнятою міжнародною шкалою Ріхтера;
  • виміряні приладами поштовхи було офіційно зафіксовано на глибині 4 кілометри від поверхні землі.

Як окремо зазначили експерти в Головному центрі спеціального контролю, за чинною класифікацією цей землетрус відноситься до невідчутних. Будь-яких руйнувань чи матеріальних збитків внаслідок цих підземних поштовхів у громаді немає.

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Скриншот з офіційного сайту Головному центрі спеціального контролю (ГЦСК) / 15.06.2026
Попередні випадки сейсмічної активності в Україні

Подібні незначні коливання земної кори періодично фіксуються в різних географічних зонах нашої країни. Це пов’язано з особливостями тектонічної будови окремих регіонів та сусідством з активними сейсмічними зонами Європи.

Аналогічні випадки фіксації підземних коливань протягом поточного року:

  • 28 березня — у Полтавській області також було офіційно зафіксовано землетрус. Тоді підземні поштовхи магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера сталися безпосередньо на території Полтавського району;
  • 17 травня, у Полтавській області зафіксували підземні поштовхи. Сейсмічну подію магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера зареєстрували фахівці.
  • 2 лютого — значно сильніший за інтенсивністю землетрус стався в акваторії Азовського моря, його магнітуда сягнула 4,8 бала. Тоді підземні поштовхи відчувалися не лише на території окупованого Криму, але й у багатьох південно-східних регіонах материкової України.

Сейсмологи продовжують збирати та аналізувати дані з усіх вимірювальних станцій для контролю за станом земної кори в Україні.

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