93 млн грн: Рада оборони Луганської області виділила на потреби ЗСУ

Суму у розмірі 93,13 млн грн на потреби військових підрозділів затвердила Рада оборони Луганщини. Фінансування виділяється у вигляді цільових субвенцій з місцевих бюджетів для забезпечення українських захисників на передовій.

Загалом 15 звернень від військових підрозділів про виділення субвенції з місцевого бюджету для придбання БпЛА, засобів РЕБ, транспортних засобів та іншого спецобладнання розглянула Рада оборони Луганської області. Профільна комісія провела ретельний аналіз кожної поданої заявки.

Члени Ради оборони підтримали виділення субвенції з обласного бюджету виключно на придбання спеціалізованої військової техніки. При цьому вони повністю відхилили заявки на придбання транспортних засобів. Пріоритет надали високотехнологічному озброєнню.

✅ Військова техніка та роботизовані комплекси

До фінансування затверджено 10 запитів від підрозділів Сил оборони на суму 93,13 млн грн. Виділені бюджетні кошти дозволять посилити розвідувальні та ударні спроможності українських підрозділів.

📊Для безпосередніх потреб фронту найближчим часом будуть закуплені:

понад 600 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) різних модифікацій;

сучасні безпілотні наземні комплекси «Змій міні»;

новітні наземні роботизовані комплекси «BRO-МАХ»;

інше спеціалізоване обладнання за індивідуальними запитами військових.

📝 Перелік військових підрозділів, які отримають допомогу

Затверджена фінансова допомога розподілена між підрозділами Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та спецслужб. Усі вони виконують бойові завдання на критичних напрямках.

💶 Цільову допомогу від громад Луганщини офіційно отримають:

53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха;

60 окрема механізована Інгулецька бригада;

63 окрема механізована Лиманська бригада;

111 окрема бригада ТРО;

33-й окремий штурмовий полк;

18-та Слов’янська бригада НГУ;

3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса ДПСУ;

10 мобільний прикордонний загін ДПСУ;

3 управління ГУ СБУ в Донецької та Луганській областях;

ГУНП у Луганській області.

Закупівля та передача техніки на передову розпочнеться негайно після завершення тендерних процедур. Місцева влада координує логістику з військовим командуванням.

👉 Також нагадаємо, що очільник Луганщини Олексій Харченко повідомив про масштабне підсилення українських військових підрозділів на передовій. Понад 840 БпЛА офіційно передали 125-й бригаді для виконання бойових завдань.