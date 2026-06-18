Представники Луганщини взяли участь у першому Молитовному сніданку прифронтових територій

Представники громад Луганщини на чолі із головою облдержадміністрації Олексієм Харченком взяли участь у першому Молитовному сніданку прифронтових територій України. Цей важливий захід відбувся у місті-форпості – Дніпрі у четвер, 18 червня.

Масштабна зустріч була спрямована на консолідацію зусиль регіональних лідерів навколо захисту суверенітету держави. Учасники обговорили питання всебічної підтримки фронту та цивільного населення.

Захід офіційно об’єднав багатьох посадовців, релігійних лідерів різних конфесій, представників великого бізнесу та громадськості з 10 регіонів. Саме ці області зараз безпосередньо тримають український фронт та безпеку усієї Європи.

Міжконфесійна єдність та виступи духовних лідерів

Особливу увагу під час проведення заходу приділили консолідації різних релігійних громад навколо ідеї захисту Батьківщини. Духовні лідери наголосили на важливості внутрішньої національної згуртованості.

📢 «Молитва – це велика рушійна сила. Кожний через свою особисту віру хоче почути Бога. Єднаючи серця нашої України, Бог додав нам наснаги і сили у боротьбі із ворогом», – зазначив у своїй промові Митрополит Дніпровський і Січеславський Сімеон.

Він окремо наголосив, що наразі три головні гілки християнства демонструють непохитну єдність нашої країни і нашої віри:

традиційний європейський католицизм;

східне ортодоксальне православ’я;

український євангельський протестантизм.

Від приймаючої Дніпропетровщини з офіційними вітальними словами до чисельних учасників Молитовного сніданку почергово звернулись:

діючий начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа;

голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук;

міський голова міста Дніпро Борис Філатов;

представник єврейської релігійної громади Шмуель Камінецький — головний рабин Дніпра та Дніпропетровської області.

У своїх промовах виступаючі провели глибокі історичні паралелі у боротьбі за незалежність України та США. Сполучені Штати виступають стратегічним партнером нашої держави у наданні рішучої відсічі російському агресору.

Значення спільної молитви для прифронтових громад

Очільник Луганщини також дав розлогу оцінку проведеному заходу. Він підкреслив особливу роль керівників прифронтових територій, які щодня стикаються з викликами війни.

📢 «Сьогодні представники прифронтових громад, які своєю незламністю щодня нагадують світові не тільки про цінність, але й про ціну свободи, об’єднались у спільній молитві за справедливий мир, перемогу правди та відновлення людяності. Разом – ми сильні. Разом у молитві – ми непереможні», – прокоментував важливість події Олексій Харченко.

ℹ️ Історична довідка про розвиток руху молитовних сніданків

Цей захід є частиною великої міжнародної традиції, яка має глибоке коріння в багатьох країнах світу. Вона допомагає знаходити порозуміння поза політичними платформами.

Загальні засади та історія функціонування руху:

Рух Молитовних сніданків наразі охоплює понад 120 країн Світу. Ініціатива має на меті стабільну побудову довіри та налагодження тривалого діалогу. Зусилля лідерів об’єднуються навколо морально-етичних цінностей, миру й взаєморозуміння;

В Україні Молитовні сніданки безперервно відбуваються з 2008 року. За роки проведення вони стали важливою та дієвою складовою так званої «духовної дипломатії»;

Заходи успішно об’єднують лідерів думок та політиків різних фракцій заради спільних цінностей. Проведення першого сніданку саме для прифронтових територій заклало основу для регулярних регіональних консультацій такого формату.

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👉 Також нагадаємо, що у Києві відкрили тематичну виставку «Початок спротиву: оборона Луганського аеропорту», присвячену дванадцятій річниці оборони летовища.