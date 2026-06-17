Рютте окреслив результати для України у майбутньому саміті НАТО

Головним результатом для України на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня буде «залізна відданість» союзників надати все необхідне для захисту держави від агресії росії. Про це офіційно сказав генсек Альянсу Марк Рютте, повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» в середу, 17 червня.

Глава Організації Північноатлантичного договору підкреслив, що майбутня зустріч на вищому рівні закріпить та розширить довгострокові оборонні програми. Попередні домовленості вже продемонстрували свою високу ефективність на практиці.

📢 «На мій погляд, успішним результатом буде абсолютна залізна відданість усіх союзників (підтримці України – ред.), як ми це зробили в Гаазі (на минулому саміті НАТО 24-25 червня 2025 році – ред.). І те, що ви бачили після Гааги, ми розробили програму з усією підтримкою, яка надається Україні», – заявив він на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, яке пройде у штаб-квартирі в Брюсселі 18 червня.

Фінансовий аспект підтримки та позиція сили на перемовинах

Марк Рютте окремо звернув увагу на важливі заяви, які були нещодавно зроблені за результатами саміту G7 у Франції. Західний світ прагне забезпечити Києву максимально вигідні стартові позиції для майбутнього дипломатичного врегулювання конфлікту.

📢 «Західний світ і всі союзники по НАТО повністю віддані тому, щоб переконатися, що Україна зберігає свою позицію в боротьбі з росією, здатна захистити себе, здатна – щоразу, коли йдеться про мирні переговори, вести ці переговори з позиції сили, ось чого ми прагнемо», – наголосив керівник Альянсу.

Генсек детально розкрив внутрішній механізм фінансування військових поставок для Збройних сил України. Партнери чітко розділили обов’язки для досягнення максимального результату.

Розподіл фінансових та технічних зобов’язань між союзниками:

Сполучені Штати Америки продовжують надавати всю суттєву допомогу, включно з унікальними системами озброєнь, які можуть надати лише США;

європейські та канадські союзники повністю оплачують постачання сучасних систем протиповітряної оборони;

інші оборонні компоненти також фінансуються країнами Європи та Канадою спільно.

За його словами, питання подальшої підтримки буде предметом детального обговорення і у четвер, 18 червня. Консультації пройдуть в рамках засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу та Координаційної групи у форматі «Рамштайн».

Формат двосторонніх відносин

Відповідаючи на запитання журналістів, чому в рамках засідання глав оборонних відомств країн Альянсу наразі не відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, Рютте дав чітке пояснення. Він нагадав, що лише два тижні тому в Києві відбулося засідання Ради НАТО-Україна на рівні послів.

📢 «Це був дуже вражаючий візит, де був присутній український президент, який розглядав усі питання та проблеми, і це був дуже зворушливий досвід – провести цю зустріч у президентському палаці в Києві», – розповів очільник блоку.

При цьому Рютте дипломатично ухилився від прямої відповіді на запитання щодо проведення великого засідання Ради Україна-НАТО безпосередньо під час саміту в Туреччині. Проте він офіційно підтвердив участь шостого президента України В.О. Зеленського у заходах.

Особливості дипломатичної програми української делегації в Анкарі:

український президент під час саміту НАТО матиме програму, подібну до тієї, що була минулого року в Гаазі;

заплановано проведення великої кількості двосторонніх зустрічей на найвищому рівні;

жодних сидячих засідань з усіма 32 лідерами не передбачено, оскільки в Альянсу буде лише одна внутрішня сесія з 32 членами.

📢 «Ми припускаємо, що український президент під час саміту НАТО матиме програму, подібну до тієї, що ми мали минулого року в Гаазі – багато зустрічей, але жодних сидячих зустрічей (засідань) з усіма 32 лідерами, тому що у нас буде одна сесія з 32 (членами альянсу)», – відповів генсек НАТО.

Нагадаємо, фінансові масштаби майбутньої допомоги обіцяють бути рекордними. Раніше у ЗМІ з’явилися повідомлення, що країни НАТО розглядають нове велике зобов’язання щодо військової допомоги Україні на суму 70 млрд євро. Цю масштабну ініціативу можуть офіційно представити на саміті Альянсу в Анкарі вже наступного місяця.

👉 Також стало відомо, що Лідери країн «Групи семи» домовилися збільшити постачання Україні систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, далекобійної зброї, та також заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на їх виробництво безпосередньо в Україні.