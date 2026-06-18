Підтримка ВПО: за ініціативи Старобільської МВА діють дев’ять програм

Одним із пріоритетів Старобільської міської військової адміністрації залишається підтримка мешканців громади, які через війну були змушені залишити свої домівки. Для цього наразі успішно реалізуються дев’ять програм – від допомоги Захисникам і їхнім родинам до житлових, соціальних та медичних ініціатив. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Громада зуміла зберегти свій управлінський та соціальний потенціал після евакуації. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб здійснюється у багатьох великих містах України.

Житло та адміністративні послуги: підтримка в Сумах, Ужгороді та Львові

Адміністративні послуги надаються у гуманітарних штабах для ВПО Луганщини, які активно працюють у Сумах та Ужгороді. Паралельно триває консультування громадян щодо компенсацій за зруйноване житло, оформлення житлових сертифікатів та подання заяв через державні електронні сервіси.

Результати роботи адміністративного сектору з початку 2026 року:

фахівцями забезпечено офіційне надання 130 важливих адміністративних послуг;

надано понад 530 профільних консультацій, зокрема 92 – безпосередньо військовослужбовцям;

видано 98 офіційних витягів із Реєстру територіальної громади;

успішно опрацьовано 255 повідомлень громадян щодо пошкодженого або зруйнованого майна.

Цьогоріч Старобільська МВА впровадила програму часткового відшкодування першого внеску за іпотечними кредитами в межах державної програми «єОселя». Внутрішньо переміщені особи – мешканці Старобільської громади – можуть скористатися компенсацією у розмірі 30 % першого внеску, але не більше 200 тисяч гривень. Наразі дев’ять заявників уже офіційно звернулися за такою підтримкою.

Також у гуманітарному штабі у Львові для переселенців проводяться культурні, освітні та соціальні заходи. Зокрема, там триває акція «Літо з книгою», покликана популяризувати читання та змістовне дозвілля.

Раз на місяць відвідувачі штабу можуть додатково отримати консультації спеціалістів Пенсійного фонду України в Луганській області щодо пенсійного забезпечення та соціальних гарантій.

Турбота про дітей: кошти на оздоровлення та поїздки за кордон

Особливе місце у щоденній роботі місцевої адміністрації займає всебічна підтримка дітей. Минулого року на їхнє оздоровлення та відпочинок із бюджету громади спрямовано майже 700 тисяч гривень.

Нові можливості для підростаючого покоління старобільців:

з цього року в громаді запроваджено нову програму оздоровлення, яка дозволяє охопити значно більше дітей;

наразі майже 40 родин переселенців уже подали відповідні заявки на відпочинок;

діти отримують можливість відвідувати іноземні країни за партнерськими програмами.

📢 «Моя донька поїхала до Франції минулого літа. Вона досі згадує цю поїздку із захопленням. Для дітей, які пережили війну та переїзд, такі можливості мають особливе значення», – розповідає мати юної старобільчанки Тетяна.

Медична допомога та реабілітація у релокованих закладах

Попри втрату можливості працювати на території громади, релоковані медичні заклади Старобільщини продовжують надавати допомогу жителям у різних регіонах України. Мережа лікарень повністю зберегла персонал та фінансування.

Географія та напрями надання медичних послуг:

КНП «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» після переміщення відновив роботу у Рівному: пацієнти отримують консультації сімейних лікарів, направлення, рецепти за програмою «Доступні ліки» та інсулін;

медичні консультації також доступні у гуманітарних осередках, у київському штабі за минулий рік зареєстровано майже 800 звернень;

у Дніпрі працює релокований підрозділ Старобільської багатопрофільної лікарні для фізичної та психологічної реабілітації;

у Рівному діє Центр знань та психологічної підтримки для медиків, ветеранів і пацієнтів для подолання наслідків травм.

📢 «Після інсульту я не міг самостійно пересуватися. У реабілітаційному центрі для мене розробили програму відновлення, і поступово я повернувся до активного життя. Для людей, які пережили важкі захворювання чи травми, така допомога має надзвичайне значення», – розповідає переселенець зі Старобільщини Володимир.

Саме поєднання медичних, соціальних, житлових та гуманітарних програм дозволяє громаді зберігати зв’язок зі своїми мешканцями незалежно від їхнього нинішнього місця проживання.

📢 «Наше головне завдання – щоб люди мали доступ до медичних, соціальних та адміністративних послуг незалежно від того, де вони зараз проживають. Ми продовжуємо працювати для наших старобільчан і робимо все можливе, щоб кожен відчував підтримку громади», – наголошує начальниця Старобільської міської військової адміністрації Яна Літвінова.

Сьогодні Старобільська громада реалізує дев’ять програм різного спрямування – від підтримки ветеранів і родин захисників до соціального захисту дітей, житлових програм та адресної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

За кожною цифрою у звітах стоять конкретні люди, для яких можливість отримати житло, адміністративні послуги, медичну допомогу чи оздоровлення дітей стає важливим кроком до відновлення нормального життя.

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👉 Також нагадаємо, що Білокуракинська селищна військова адміністрація (СВА) продовжує виконувати свої соціальні зобов’язання перед людьми. Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) охоплює найважливіші сфери.