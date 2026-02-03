Командир частини на Київщині організував розкрадання продуктів для військових — ДБР

Правоохоронці викрили командира військової частини на Київщині, якого підозрюють в організації розкрадання продуктів у військовій частині на суму понад 3 млн гривень. Про це у вівторок, 3 лютого, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За інформацією ДБР, ще у листопаді 2025 року в одній із військових частин було виявлено факти викрадення продовольства на понад 3 млн грн. Тоді підозри отримали начальниця їдальні, інструктор та водій.

Під час подальшого досудового розслідування слідчі встановили, що організатором схеми був командир військової частини, який створив умови для системного викрадення продуктів та забезпечував прикриття підлеглим.

☝️ За даними слідства, командир призначив начальницею їдальні довірену особу, яка безпосередньо організовувала розкрадання. Згодом на посаду начальника продовольчого складу було призначено її доньку, що дало змогу безконтрольно отримувати й видавати продукти харчування. Частина продовольства фактично не використовувалася для приготування їжі для військовослужбовців.

Крім того, за рекомендацією керівниці їдальні командир призначив інструктора їдальні, яка не здійснювала належного контролю за закладенням продуктів та відповідністю обсягів приготованих страв затвердженому меню.

Також встановлено, що командир дозволяв використовувати службовий мікроавтобус для перевезення викрадених продуктів. Після виявлення порушень він не повідомляв правоохоронні органи, фактично забезпечуючи безперешкодне функціонування злочинної схеми.

Слідчі дії та підозри

📌 Слідство встановило, що продукти викрадали щонайменше двічі на місяць, починаючи з січня 2025 року. Наразі задокументовано п’ять епізодів злочинної діяльності.

Командиру повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України — викрадення військового майна. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

1 з 6