Запорізький ТЦК замовив авіаперевезення на 333 млн грн

Денис Молотов
Запорізький ТЦК замовив авіаперевезення на 333 млн грн
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) уклав договір на авіаперевезення іноземних добровольців загальною вартістю 333 мільйони гривень. Про це повідомляє проєкт «Наші гроші».

Угоду підписали 23 січня з ТОВ «НТН», її дія триватиме до кінця поточного року. Документ передбачає організацію доставки іноземних громадян, які виявили бажання проходити військову службу у складі Збройних сил України.

📢 Закупівля охоплює повний логістичний супровід кандидатів, зокрема:
  • бронювання та придбання авіаквитків;
  • організацію авіаперевезень;
  • розміщення в готелях;
  • забезпечення іноземних добровольців під час маршруту прямування до України.
Запорізький ТЦК замовив авіаперевезення на 333 млн грн
Скриншот з сайту проєкту “Наші гроші”.

Оплата послуг здійснюватиметься за фактично наданими обсягами, однак загальна сума витрат не може перевищувати 333 млн грн, визначених у договорі.

Закупівлю провели без конкурентних торгів, що пояснюється потребами оборони держави в умовах воєнного стану та необхідністю оперативного залучення іноземних добровольців.

☝️ Нагадаємо, у Сухопутних військах ЗСУ триває розвиток системи залучення та використання іноземців, які укладають контракти та долучаються до оборони України.

📌 Також стало відомо, що в Уманському районі Черкаської області чоловік здійснив агресивні дії щодо працівника ТЦК, поранивши його ножем у шию.

