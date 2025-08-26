Колишнього поліцейського Івана Белецького силоміць повезли до ТЦК в Ужгороді

У вівторок в Ужгороді колишнього поліцейського Івана Белецького затримали та доставили його до територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Як повідомляє Суспільне, інцидент стався на вулиці Сечені.

За словами очевидиці, з автомобіля вийшло вісім чоловіків, які силою посадили Белецького в машину. Жінка почала знімати дії на телефон. Однак, за її словами, люди у цивільному намагалися відібрати пристрій та били її по руках, щоб перешкодити фіксації події.

Знайома Белецького Мирослава Копинець, яка стала очевидицею, також заявила на Facebook-сторінці про подію та поділилась фото людей у формі без розпізнавальних знаків та закритим обличчям, які за її інформацією забирали Івана.

Інформацію про затримання підтвердила дружина Белецького Ірина Пацкан. Вона розповіла, що чоловік сам зателефонував їй і повідомив, що його доставили до ТЦК. За її словами, Белецький нещодавно переніс операцію, йому вилучили суглоб, однак під час військово-лікарської комісії його все одно визнали придатним для служби.

У Закарпатському обласному ТЦК на офіційній сторінці у Facebook заявили, що Белецький перебував у розшуку та був недавно звільнений зі служби в поліції за порушення дисципліни. Там також повідомили, що він не виконав обов’язок з уточнення облікових даних, тому його доставили до районного ТЦК. Військово-лікарська комісія нібито визнала його «придатним до проходження військової служби без обмежень».

Відомо, що Іван Белецький є ветераном російсько-української війни. Раніше він повідомив, що його звільнили з поліції після того, як він заступився за ветерана Олександра Усенка, інваліда війни другої групи. У червні двоє співробітників ТЦК вдарили Усенка по голові та принижували його, ставлячи зневажливе запитання про те, «де він придбав інвалідність».

Белецький передав Усенку відеозапис цього інциденту, що дозволило ветерану добитися справедливості. Після розголосу представники ТЦК зустрілися з потерпілим і вибачилися. Сам ветеран підтвердив, що конфлікт вдалося врегулювати.

Керівник організації «Карпатська Січ» Тарас Деяк заявив, що звільнення Белецького з поліції було незаконним і пов’язане саме з його підтримкою ветерана.

⚠️ Цей випадок набув широкого розголосу, адже затримання Івана Белецького відбулося на тлі низки скандалів навколо ТЦК.