Понеділок, 25 Серпня, 2025
Загинув чоловік після спроби втечі з автомобіля ТЦК у Черкаській області

Денис Молотов
У Черкаській області трапилася трагедія під час перевезення мобілізованих військовозобов’язаних. У місті Сміла загинув Євген Кушнір, який вистрибнув з автомобіля на ходу. Про це 25 серпня повідомив Черкаський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що інцидент стався 22 серпня, коли зі збірного пункту вирушила група військовозобов’язаних для подальшого направлення у навчальний центр.

📢 «Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний – солдат запасу Кушнір Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми», – йдеться у повідомленні ТЦК.

Свідки інциденту, серед яких були й військовослужбовці, одразу зупинили транспорт. Постраждалому надали першу медичну допомогу на місці, після чого викликали швидку та поліцію. Чоловіка госпіталізували у місцеву лікарню у важкому стані.

📢 «На жаль, 24 серпня від отриманих травм Євген Кушнір помер. Приносимо щирі співчуття родині загиблого», – зазначили у територіальному центрі комплектування. Також у ТЦК наголосили, що сприяють проведенню розслідування, яке наразі здійснює поліція.

Про загиблого чоловіка відомо, що він був керівником Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу. Його мати в розмові із журналістами розповіла, що наразі перебуває у місті Сміла та пізніше поділиться деталями.

У поліції зазначили, що за фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 128 ККУ — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідство перебуває під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури. Наразі триває з’ясування всіх обставин трагедії.

Цей випадок став не єдиним за останній час. Так, раніше у Черкасах чоловік вистрибнув з вікна медичного закладу під час проходження військово-лікарської комісії. Його вдалося врятувати — медики надали допомогу на місці.

Крім того, в Києві ще один мобілізований на збірному пункті наніс собі порізи на руках і шиї. За інформацією ТЦК, його життю нічого не загрожує.

Завершено досудове розслідування щодо трьох працівників Дубенського районного ТЦК та СП, які протиправно утримували та побили чоловіка на Рівненщині.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"