Вівторок, 29 Липня, 2025
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Корупційна прірва: службовець ТЦК вимагав хабар

Денис Молотов
Денис Молотов
Корупційна прірва: службовець ТЦК вимагав хабар

Працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з Кропивницького викрили у корупційній схемі: він за грошову винагороду незаконно вилучав дані військовозобов’язаних з реєстру «розшуку». Про це у вівторок, 29 липня, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

За інформацією слідства, службовець мав повний доступ до бази «розшуку» чоловіків, які уникають мобілізації. Саме цим, він і скористався, пропонуючи чоловікам «вирішення питання» за грошову винагороду у розмірі тисячі доларів США.

У разі, якщо потенційні «клієнти» відмовлялися платити, посадовець переходив до погроз, обіцяючи негайне затримання та примусову мобілізацію.

За попередніми оцінками, щонайменше десять чоловіків скористалися його «послугами».

Наразі задокументовано достатньо доказів, щоб оголосити фігуранту підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, що поєднане з вимаганням.

ДБР уже порушило питання про відсторонення підозрюваного від займаної посади. Також готуються матеріали для обрання йому запобіжного заходу. Якщо провину посадовця буде доведено, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

☝️ Нагадаємо, це не перший подібний випадок. Раніше в Закарпатській області силовики затримали військовослужбовця, який за 500 доларів допомагав чоловікам проходити «безпечні маршрути» в обхід прикордонного контролю. А на Волині викрили депутата обласної ради, який організовував схеми нелегального виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

👉 Також відомо, що У селі Дубове Ковельського району Волинської області 12 липня чоловік з лопатою протистояв співробітнику територіального центру комплектування.

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