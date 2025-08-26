Поліцейський з Ужгорода заявив про звільнення після допомоги ветерану у конфлікті з ТЦК

Ужгородський правоохоронець Іван Белецький повідомив, що втратив роботу через свою підтримку ветерана війни, який став жертвою приниження та побиття співробітниками територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, де виклав й відеозвернення.

📢 «Головною причиною мого звільнення стала допомога інваліду війни у резонансному інциденті 25.06.2025, коли двоє військовослужбовців Ужгородського РТЦК та СП вимагали від нього публічних вибачень», – розповів Белецький.

За його словами, саме він передав ветерану відеозапис події. Це дало можливість довести, що співробітники ТЦК застосовували фізичну силу, хоча раніше вони наполягали, що винним був ветеран і що жодного доказу немає.

📢 «Це дало можливість спростувати вигадану версію працівників РТЦК, які були впевнені, що запису не існує, і стверджували, ніби саме ветеран до них чіплявся», – зазначив правоохоронець.

Після цього, за словами Білецького, керівництво негативно відреагувало на його дії. Проти нього та його колеги, яка допомогла зберегти запис, розпочалося внутрішнє службове розслідування. Перевіряли буквально всі документи за останній рік, і навіть найменші помилки стали підставою для тиску.

📢 «Вивчали буквально кожен документ, до якого я торкався за останній рік. Знайшли багато дрібних помилок, яких неможливо повністю уникнути ні фізично, ні організаційно», – розповів він.

Поліцейський наголосив, що відео не публікувалося у відкритому доступі та було передано без порушення закону. Запис не містив персональних даних і не мав ознак злочину, тому ветеран мав право його отримати. Проте, на переконання Белецького, мета була одна – його звільнення.

📢 «Але завдання було чітким – звільнити. І коли не знайшли серйозних порушень, то просто звільнили за дрібниці. Вийшло так, ніби ви в серцях когось лаяли, а вас за це розстріляли», – додав він.

Окремо Белецький повідомив про побиття свого адвоката. За його словами, юрист, який працював над справою, прибув до Ужгородського РТЦК для ознайомлення з матеріалами, але був затриманий нібито за порушення правил обліку. Йому скасували відстрочку, мобілізували та, як стверджує поліцейський, під час перебування в ТЦК йому зламали ребро.

Ця історія викликала значний резонанс у соцмережах! Адже, мова йде не лише про звільнення поліцейського в Ужгороді, а й про можливі факти тиску на ветеранів та представників правової допомоги.

☝️ Також нагадаємо, що в соціальних мережах поширюється відео, на якому зафіксовано звук пострілу на вулиці Дніпра. Як з’ясувалося, інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів, що проводилася представниками районного ТЦК та співробітниками поліції.