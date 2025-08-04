Понеділок, 4 Серпня, 2025
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Трьох працівників ТЦК судитимуть за примусову мобілізацію

Денис Молотов
Денис Молотов
Трьох працівників ТЦК судитимуть за примусову мобілізацію

Завершено досудове розслідування щодо трьох працівників Дубенського районного ТЦК та СП, які протиправно утримували та побили чоловіка на Рівненщині. Обвинувальні акти скеровані до суду. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР) в понеділок, 4 серпня.

📢 «У ході слідства всі фігуранти повністю визнали свою вину. Після завершення процесу повідомили про бажання перевестися до різних бойових бригад», – повідомили в ДБР.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі щодо трьох співробітників Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Співробітників Центру звинувачують у побитті чоловіка під час переслідування. Обвинувальні акти вже передані до суду.

Інцидент стався у лютому 2025 року в селі Іваннє на Рівненщині. Троє працівників ТЦК помітили місцевого жителя, який їхав на велосипеді, та вирішили його зупинити. Вони почали переслідувати чоловіка службовим автомобілем. Однак після того, як він проігнорував вимогу зупинитися, його збили машиною.

📢 «Після зіткнення чоловік здійснив постріл угору із сигнального пістолета, що, як зазначається, викликало агресію з боку працівників ТЦК. Вони застосували сльозогінний газ і силоміць затягли його до салону авто», – йдеться в офіційному повідомленні.

Трьох працівників ТЦК судитимуть за примусову мобілізаціюДвоє з працівників вирішили «провчити» чоловіка, завдавши йому численних ударів по тілу та голові. Унаслідок побиття потерпілий отримав тілесні ушкодження. Побої припинилися лише після того, як потерпілий чоловік погодився розмовляти. Згодом він «пройшов» військово-лікарську комісію (ВЛК) та був мобілізований.

У червні 2025 року ДБР повідомило трьом фігурантам про підозру. Під час слідства вони визнали провину та висловили намір продовжити службу у складі різних бойових бригад. Тепер їм загрожує до шести років позбавлення волі.

☝️ Це не перший випадок перевищення повноважень представниками ТЦК. Раніше на Черкащині було задокументовано побиття 65-річного пенсіонера співробітниками терцентру.

👉 На Миколаївщині зафіксовано інцидент, коли цивільні люди масово протидіяли представникам ТЦК.

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