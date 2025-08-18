У Києві мобілізований чоловік порізав себе у пункті збору ТЦК

У Києві стався інцидент у пункті збору територіального центру комплектування (ТЦК), де один із мобілізованих чоловіків завдав собі тілесних ушкоджень. Подія трапилася 17 серпня. Про це повідомили у міському ТЦК та СП.

За даними відомства, чоловік поводився агресивно та неадекватно, кричав і погрожував іншим військовозобов’язаним та співробітникам пункту збору. Його не вдалося заспокоїти навіть після зауважень адміністрації збірного пункту.

📢 «Після прибуття правоохоронних органів цей громадянин забіг до ванної кімнати і, розбивши чашку, почав завдавати собі тілесних ушкоджень лівого передпліччя. Медик, що прибув, наклав септичну тугу пов’язку, при цьому військовозобов’язаний продовжував кричати й погрожував продовжити наносити травми собі та іншим особам, які перебували на збірному пункті», – йдеться у заяві ТЦК.

Після цього на місце прибули бригада «швидкої» та правоохоронці. Постраждалого оперативно госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні. За офіційною інформацією, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

У Територіальному центрі комплектування зазначили, що за фактом інциденту розпочато службову перевірку. Вона має встановити всі обставини події та дати оцінку діям як військовозобов’язаного, так і співробітників збірного пункту.

Нагадаємо, це не перший випадок конфліктних ситуацій у пунктах збору військовозобов’язаних. Подібні інциденти раніше фіксували в різних регіонах України. Влада наголошує, що робота ТЦК має відбуватися максимально прозоро та в межах закону, а всі нетипові ситуації – оперативно розслідуватися.

