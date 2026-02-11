Середа, 11 Лютого, 2026
Казахстан частіше дозволяє екстрадицію політичних втікачів до рф

Денис Молотов
Казахстан частіше дозволяє екстрадицію політичних втікачів до рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Генеральна прокуратура Казахстану задовольнила запит москви щодо екстрадиції активістки Юлії Ємельянової, колишньої співробітниці штабу Олексія Навального у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє видання TMT.

Водночас правозахисники стверджують, що рішення було ухвалене з порушеннями, адже запит Ємельянової на надання притулку в Казахстані ще перебував на розгляді.

📢 «Ще в жовтні 2025 року Генпрокуратура гарантувала, що питання екстрадиції не розглядатиметься до завершення всіх адміністративних процедур, пов’язаних із наданням притулку», — заявили в Антивоєнному комітеті рф.

ℹ️ Обставини затримання

Юлію Ємельянову затримали в аеропорту Алмати у вересні 2025 року. Повідомлялося, що вона перебуває у міждержавному розшуку за підозрою у вчиненні майнових злочинів.

За даними ЗМІ, активістка залишила росію у липні 2022 року після відкриття проти неї кримінальної справи за статтею про крадіжку. Її звинуватили у нібито викраденні мобільного телефону вартістю 12 тисяч рублів у таксиста.

Правозахисники називають цю справу сфабрикованою та пов’язують переслідування з її політичною діяльністю.

⚖️ Критика правозахисників

Юристка проєкту «Консульство АК» Маргарита Кучушева заявила, що Казахстан стає небезпечним для росіян, які шукають захисту.

📢 «Це щонайменше четвертий випадок із початку року, коли людей намагаються видати у прискореному порядку, оминаючи процесуальні норми та позбавляючи права на захист», — зазначила вона.

📌 Інші випадки екстрадиції

Раніше влада Казахстану погодилася видати росії:

  • чеченського активіста та критика Рамзана Кадирова Мансура Мовлаєва, затриманого в Алмати;
  • уродженця Криму Олександра Качкуркіна, який проживав у Казахстані та, за даними правозахисників, залишив окупований півострів із політичних мотивів. Після депортації до рф його звинуватили у «державній зраді».

За даними повідомлень, протягом року в Казахстані відкрили близько 700 справ проти власних громадян, які воювали в Україні на боці росії.

У листопаді минулого року Астана підписала з рф угоду про стратегічне партнерство. Водночас у грудні на росії лунали заяви з погрозами на адресу Казахстану через перехід на стандарти НАТО у виробництві артилерійських боєприпасів.

👉 Нагадаємо, що після чергового удару Сил оборони України по російському Новоросійську Казахстан оперативно розпочав пошук нових напрямків, якими можна перенаправити експорт нафти.

