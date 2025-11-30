Неділя, 30 Листопада, 2025
Казахстан шукає нові маршрути експорту нафти через атаку в Новоросійську

Денис Молотов
Казахстан шукає нові маршрути експорту нафти через атаку в Новоросійську

Після чергового удару Сил оборони України по російському Новоросійську Казахстан оперативно розпочав пошук нових напрямків, якими можна перенаправити експорт нафти. Про це 29 листопада повідомила пресслужба Міністерства енергетики Казахстану.

☝️У відомстві зазначають, що в ніч на 29 листопада безекіпажні плавзасоби (БЕК) атакували морську інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму в акваторії порту Новоросійськ на росії. Унаслідок цієї атаки серйозно постраждав і був виведений із ладу швартовий пристрій ВПУ-2.

📢 «З метою мінімізації негативних наслідків та збереження темпів видобутку на великих родовищах, міністерством в екстреному порядку активізовано план перенаправлення експортних обсягів нафти на альтернативні маршрути», — заявили в Міністерстві енергетики Казахстану.

У міністерстві підкреслюють, що ситуація потребує термінових рішень, адже саме через інфраструктуру КТК проходить ключова частина казахстанського маршруту на світові ринки. Тому експорт нафти у найближчий час може бути перебудований на інші логістичні напрямки.

☝️ Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що морські дрони Служби безпеки України SeaBaby уразили два танкери російського тіньового флоту. Їх росіяни використовувалися для обходу санкцій.

👉 Також стало відомо, що бюджет росії 2026 передбачає спрямування майже 40% усіх витрат на армію й силові структури. В той час, як фінансування соціальних сфер та підтримки економіки зазнає рекордного скорочення.

