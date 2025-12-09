Кабмін ухвалив рішення щодо відключень електроенергії

Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світла для людей та скорочення тривалості відключення електроенергії. Про це 9 грудня заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона повідомила, що обласним військовим адміністраціям доручено протягом двох днів переглянути чинні списки об’єктів критичної інфраструктури.

📢 «Водночас відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих об’єктів залишається безперебійним», — підкреслила прем’єр-міністр.

☝️ Свириденко наголосила, що зі списків мають бути вилучені споживачі, які не є критично важливими для роботи регіонів в умовах нинішнього енергозабезпечення.

Завдяки цьому вивільнені обсяги електроенергії спрямують на побутових споживачів, щоб зменшити періоди відключення електроенергії.

📢 «Доручили ОВА, органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії. Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці», — пояснила вона.

Водночас є виняток: вулиці та дороги з підвищеною аварійністю мають залишатися освітленими, навіть у режимах економії. Їхній перелік визначатимуть МВС та Національна поліція.

📢 «Пересування людей та безпека дорожнього руху має бути дотримана. Заходи з економії не застосовуються до електричної енергії, яка виробляється на власних енергогенеруючих установках споживачів для власних потреб», – заявила прем’єр-міністр.

Уряд доручив Міненерго, Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та всім обласним адміністраціям забезпечити повноцінну роботу об’єктів розподіленої генерації — від газопоршневих і газотурбінних до дизельних та бензинових станцій.

📢 «Проблеми, які перешкоджають відпуску електричної енергії в мережу операторів, мають бути оперативно усунені. Усі наявні когенераційні установки повинні бути запущені в роботу. Рішення для цього Кабмін ухвалив минулого тижня. Уряд дає дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше. Це зменшить навантаження на енергосистему України і стабілізує навантаження у пікові години. Імпорт відбуватиметься за погодженням з Укренерго», — нагадала прем’єр-міністр.

Це має знизити навантаження на енергосистему в пікові години. Імпорт здійснюватиметься за погодженням із НЕК «Укренерго».

☝️ Раніше ЗМІ інформували, що Кабмін планує зменшити час відключення електроенергії для населення шляхом скорочення кількості об’єктів критичної інфраструктури. Очікується, що вивільнені ресурси дадуть змогу зробити графіки більш рівномірними та зменшити тривалість перебоїв у різних регіонах.

👉 Також нагадаємо, що Окупаційні російські війська увечері в понеділок, 8 грудня, завдали масованого удару по енергетичних об’єктах Сум, що призвело до повного знеструмлення міста.