Суми знеструмлені після вечірньої атаки дронами: росіяни били по енергетиці _

Окупаційні російські війська увечері в понеділок, 8 грудня, завдали масованого удару по енергетичних об’єктах Сум, що призвело до повного знеструмлення міста. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За словами очільника області, протягом лише пів години росія спрямувала по місту понад десяток ударних дронів, що призвело до значних пошкоджень інфраструктури.

📢 «У Сумах відсутнє електропостачання, частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах живлення», — повідомив Григоров, зазначивши, що фахівці зможуть розпочати огляд і відновлення щойно дозволить безпекова ситуація.

Минулого тижня місто вже частково залишалося без електрики через російські обстріли. Увечері 8 грудня знеструмлення знову торкнулося як частини Сум, так і Сумського району.

⚠️ В ОВА підкреслюють, що удари росіян мають на меті посилити тиск на цивільних:

📢 «Такі удари мають одну мету – позбавити людей світла та тепла, створити тиск і тривогу, виснажити громаду. Частину дронів вдалося збити, вдячний нашим захисникам неба! Але масовані хвилі здатні проривати будь-який захист – це реальність цієї війни».

Енергосистема України продовжує працювати в умовах постійних атак. Наслідки ударів накопичуються, і Сумщина знову відчула цей тиск.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури по країні діють складні графіки вимкнень, а нові удари можуть спричинити екстрені та аварійні відключення.

☑️ Від вечора працює оперативний енергетичний штаб. Енергетики, аварійні служби та комунальні бригади залучені до ліквідації наслідків у посиленому режимі. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення, пункти незламності готові приймати людей.

📢 «За рахунок злагоджених дій і розуміння ситуації впевнений: ми зможемо пройти і цю ситуацію. Робимо все для якнайшвидшого відновлення нашого енергопостачання», — наголосив Григоров.

☝️ Нагадаємо, напередодні російські дрони атакували Охтирку, де один із БпЛА влучив у багатоповерхівку та спричинив пожежу.

👉 Також повідомлялось, що внаслідок чергових російських ударів по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях станом на ранок 9 грудня залишаються без електропостачання.