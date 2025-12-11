Кабмін схвалив продовження термінів використання «зимової тисячі»

Кабінет Міністрів України схвалив пропозицію Міністерства соціальної політики та продовжив термін використання допомоги в розмірі 1 тисячі гривень у межах програми «Зимова підтримка». Відповідне рішення ухвалили на засіданні 10 грудня, повідомила пресслужба уряду на офіційному сайті.

Тепер українці, які отримують пенсії та соціальні виплати через Укрпошту, а також ті, хто оформляв заявки безпосередньо у відділеннях пошти, можуть скористатися коштами до кінця лютого 2026 року. Відтепер цей термін є однаковим для обох груп отримувачів Раніше термін використання допомоги залежав від способу оформлення — грудень 2025 року або січень 2026-го.

Як повідомляється на сайті, подання заяв на участь у програмі триває. Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року через застосунок «Дія» або у письмовій формі в будь-якому з понад 26 тисяч відділень Укрпошти по всій країні.

Станом на 10 грудня подано понад 16 мільйонів заявок, із них майже 13 мільйонів – онлайн. Ще 1,2 мільйона громадян звернулися безпосередньо до відділень Укрпошти самостійно.

Програма вже охопила понад 11,9 мільйона осіб, включно з виплатами на дітей, для яких необхідно оформити окрему заявку.

Як використовують “підтримку” україніці👇

Через картку «Національний кешбек», створену у «Дії», громадяни витратили понад 3,4 мільярда гривень переважно на платежі за комунальні послуги, ліки, книги та благодійні внески. Кошти з картки можна використати до 30 червня 2026 року.

Найчастіше до відділень Укрпошти звертаються пенсіонери, які отримують виплати на банківські рахунки та не користуються додатком «Дія».

Програмою також можуть скористатися українці без податкового номера (РНОКПП) та опікуни недієздатних осіб. Їм потрібно надати документи, що підтверджують статус та особу.

Для тих, хто не може відвідати відділення, діє гаряча лінія Укрпошти 0 800 300 545. Листоноша приїде додому та допоможе заповнити заявку. Жителі прифронтових регіонів, де немає постійних відділень, можуть скористатися мобільними офісами. Після зарахування коштів Укрпошта надсилає SMS із підтвердженням.

☝️ Нагадаємо, уряд запустив програму з 15 листопада до 24 грудня 2025 року. Допомогу в 1000 гривень можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність та донати для Сил оборони.

👉 Також раніше Кабінет Міністрів України 8 грудня затвердив оновлення «Порядку бронювання військовозобов’язаних».