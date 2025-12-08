Кабмін прискорив бронювання працівників підприємств

Кабінет Міністрів України 8 грудня затвердив оновлення «Порядку бронювання військовозобов’язаних», щоб забезпечити збереження кадрового потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу та підтримати економічну стійкість країни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Одне з ключових нововведень – можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів. Цей термін дає змогу працівнику усунути порушення раніше встановлених правил військового обліку.

Для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано 72-годинний строк перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Завдяки цьому рішення ухвалюватимуться швидше, що сприятиме оперативному захисту персоналу та безперервній роботі підприємств.

Зміни набирають чинності з моменту офіційного опублікування постанови Кабінету Міністрів, що дозволяє підприємствам ОПК та критично важливим компаніям одразу застосовувати оновлений механізм бронювання та користуватися розширеними можливостями для захисту співробітників.

Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який регулює трудові відносини в умовах воєнного стану. Згідно з ним працівники ОПК бронюються на 45 днів з моменту підписання трудового договору.

👉 Також повідомлялось, що в Україні необхідно посилити мобілізацію та рекрутинг у відповідь на активний наступ російської окупаційної армії. Про це у понеділок, 8 грудня, зазначив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.