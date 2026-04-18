У Білорусі оголошено призов офіцерів запасу

Денис Молотов
У Білорусі оголошено призов офіцерів запасу
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У п’ятницю, 17 квітня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав розпорядження про призов громадян із-поміж офіцерів запасу на військову службу. Про це офіційно поінформувала пресслужба білоруського формального лідера та режимне інформаційне видання «Белта».

Згідно з положеннями документа, мобілізаційні заходи у 2026 році стосуватимуться конкретної категорії військовозобов’язаних. До лав Збройних сил та органів прикордонної служби залучатимуть:

  • Чоловіків віком до 27 років, які мають статус офіцерів запасу.
  • Осіб, які раніше не проходили строкову службу або службу в резерві Збройних сил.
  • Громадян, які не мають законних підстав для відстрочки від призову.

У пресслужбі наголосили на регулярності таких дій:

📢 «Заходи, передбачені цим документом, проводяться Збройними силами щороку на плановій основі».

Офіційна мета мобілізаційних заходів  

Офіційний Мінськ аргументує необхідність виконання указу потребою у зміцненні кадрового потенціалу армії. Очікується, що реалізація документа дозволить:

  1. Підвищити рівень укомплектованості первинних офіцерських посад.
  2. Забезпечити підготовку якісного мобілізаційного резерву країни.

Варто зауважити, що це рішення з’явилося на тлі неоднозначної риторики білоруського керівництва. Раніше Олександр Лукашенко публічно заявляв про підготовку армії до можливих воєнних дій, хоча паралельно стверджував, що Мінськ нібито виступає проти війни. Крім того, він закликав посадовців до внутрішньої мобілізації, підкреслюючи складність викликів, перед якими опинилася республіка.

📌 Юридичний тиск: розслідування МКС у Гаазі

На тлі посилення військового потенціалу режим Лукашенка опинився під прицілом міжнародного правосуддя. Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі офіційно розпочав розслідування злочинів білоруської влади. Основним предметом розгляду є ймовірні злочини проти людяності, зокрема задокументовані факти депортації політичних опонентів режиму.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

